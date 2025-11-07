Detenido en Valladolid un varón con 25 arrestos anteriores tras llevarse de un súper 610 euros en productos

Detenido tras fracturar la mano al dueño de un bar durante un forcejeo en Medina del Campo (Valladolid). - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un varón por llevarse del almacén de un supermercado productos valorados en más de 600 euros después de que los agentes le reconocieran en las grabaciones al haberle arrestado en 25 ocasiones.

La investigación se inició cuando un responsable de un supermercado de la capital presentó denuncia de unos hechos ocurridos el pasado mes de octubre en la que explicaba que un hombre aprovechó que la puerta del almacén se encontraba semiabierta para acceder al interior y llevarse numerosos productos por un valor total de 610,10 euros.

Todo esto había quedado registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que ha explicado que hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano para visionar los vídeos en los que se hacía referencia en la denuncia.

En las grabaciones reconocieron "sin ningún género de dudas" al hombre presunto autor del hurto, puesto que es un individuo multirreincidente que ha sido detenido en 25 ocasiones por la Policía Nacional, especializado en delitos contra el patrimonio, que hace de la sustracción su modus vivendi puesto que carece de domicilio o trabajo.

Así, los agentes de policía se pusieron tras la pista del hombre, al que buscaron en aquellos sitios que suele frecuentar y fue localizado por agentes uniformados en la tarde del día 4 de noviembre.

Los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales, donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.