Detenido en Valladolid un varón por hacerle un corte en un dedo a otro y amenazarle con pegarle "un tiro"

Archivo - Suces.Detenido en Valladolid con 55 antecedentes y por cometer un robo un día después de salir en libertad por otro robo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas y de lesiones tras producir un corte en el dedo pulgar de la mano de la víctima, a la que además dijo que "acababa de salir de la cárcel" y que le "iba a pegar un tiro".

Los hechos se produjeron en la madrugada del 4 de septiembre, cuando un indicativo de la Policía Local fue requerido sobre las 2.30 horas en la vía pública, en el barrio de Las Delicias, por un ciudadano que alertaba de una agresión ocurrida minutos antes, cuando un individuo, sin motivo aparente, se había enfrentado a un amigo suyo.

En el transcurso de la discusión, el presunto agresor había manifestado que "acababa de salir de la cárcel y que le iba a pegar un tiro", momento en el que realizó un gesto rápido con la mano hacia la riñonera que portaba, como si pretendiera extraer algún objeto.

La víctima reaccionó sujetándole la mano para inmovilizarle, momento en el cual el agresor le produjo un corte en el dedo pulgar de la mano derecha con algún tipo de cuchillo o instrumento similar, tras lo cual emprendió la huida, según ha informado la Policía en un comunicado recogido por Europa Press.

Ante estos hechos, varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local realizaron batidas por la zona y lograron localizar al presunto autor en una intervención conjunta de ambos cuerpos de seguridad.

Finalmente, el individuo fue detenido como presunto autor de los delitos de amenazas y lesiones, y fue trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias.

Dado que las primeras manifestaciones apuntaban a que el agresor podría portar algún tipo de arma blanca o de fuego, los agentes realizaron inspecciones en papeleras y bajos de vehículos en las inmediaciones, sin localizar ningún objeto que pudiera haber sido arrojado por el arrestado.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.