Detenido en Valladolid por vender un coche averiado sin informar de ello y hacerse pasar por un dueño anterior

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid, aunque ya se encuentra en libertad pendiente de comparecer ante el juez cuando sea requerido, por vender un coche que tenía una avería en la junta de la culata y hacerse pasar en la operación por un tercero, que era la persona que a su vez había vendido previamente el turismo al ahora detenido, en ese caso tras advertir del problema que presentaba el motor.

El detenido, que según han señalado fuentes de la Policía Municipal tenía varias denuncias por ventas fraudulentas de coches de segunda mano, había comprado el vehículo a su legítimo propietario por 500 euros y lo vendió por 2.800 posteriormente "en nombre del primero y ocultando una avería grave".

La detención se produjo el 6 de febrero, tras una investigación iniciada a raíz de la compra fraudulenta de un vehículo de segunda mano que presentaba graves problemas mecánicos, denunciada por un ciudadano el pasado mes de noviembre de 2025 en la Comisaría de Policía Nacional de Parquesol.

El denunciante había adquirido un vehículo por 2.800 euros tras la formalización de un contrato de compraventa con un hombre con el que mantuvo todas las gestiones a través de la aplicación 'WhatsApp'.

Tras detectar "importantes averías mecánicas" y negarse el vendedor a asumir responsabilidad alguna, el comprador logró contactar nuevamente con él. En esa conversación, el supuesto vendedor afirmó que en realidad había vendido el vehículo el 6 de septiembre de 2025 en Barcelona, por 500 euros, a otra persona, y mediante un contrato en el que sí que constaba que el coche presentaba una avería en la junta de la culata.

El denunciante también informó de que había recibido amenazas a través de la aplicación de mensajería por parte de la persona con la que realizó el contrato.

La persona con la que habló el comprador aseguró que el contrato de compraventa lo había rellenado quien adquirió el vehículo en Barcelona, y que él no llegó a ver la documentación de dicha persona. Manifestó igualmente que vendió el coche con la advertencia sobre la avería en la junta de la culata e incluso añadió que informó al comprador de que el vehículo debía ser trasladado en grúa, "ya que no podría recorrer más de 50 kilómetros".

Además, recalcó que en momento alguno autorizó una venta posterior a su nombre.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Las gestiones realizadas por agentes de la Policía Nacional permitieron comprobar que la persona que adquirió el vehículo en Barcelona tenía varias denuncias previas por ventas fraudulentas de coches de segunda mano.

Asimismo, se constató que esta persona se hizo pasar por el anterior propietario del vehículo, de quien utilizó una fotocopia del DNI sin su conocimiento ni consentimiento, además de utilizar datos reales del mismo para rellenar el contrato de compraventa.

Además, ocultó al comprador que conocía perfectamente el problema mecánico del vehículo.

A la vista de los hechos, y ante la existencia de indicios claros de estafa y falsedad documental, se interesó la detención del presunto autor, que fue efectuada el 6 de febrero.

Las gestiones realizadas con el detenido han sido puestas a disposición judicial quedando el varón en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.