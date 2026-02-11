Detenido un varón con 20 antecedentes en Valladolid por romper la ventanilla de un vehículo para robar un móvil

Archivo - Sucesos.-Detenido en Burgos por pedir fotos eróticas por redes sociales a una menor y enviar una imagen de sus genitales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón con 20 antecedentes por romper con un martillo la ventanilla de una furgoneta para llevarse un móvil.

Los hechos se produjeron en torno a las 10.15 horas del lunes, 9 de febrero, en la confluencia de las calles Arca Real y Hornija de Valladolid, donde un testigo observó a un varón que fracturaba con un martillo la ventanilla de una furgoneta, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Según relató, el individuo sustrajo un objeto del interior del vehículo y posteriormente accedió a un portal de la calle Hornija, en el barrio de Delicias, del que salió poco después habiéndose cambiado un gorro rojo por una gorra de visera azul.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron la furgoneta señalada y comprobaron que la ventanilla delantera derecha se encontraba fracturada. Así, la Policía inició las gestiones para contactar con el propietario, al tiempo que la dotación realizaba un patrullaje preventivo por las inmediaciones con el fin de localizar al presunto autor.

A la altura del número 11 de la calle Hornija, los policías observaron a un individuo que coincidía plenamente con las características aportadas por la testigo, por lo que procedieron a su interceptación para comprobar su posible relación con los hechos.

Poco después, el propietario de la furgoneta fue localizado, manifestando en un primer momento que le habían sustraído del interior un teléfono móvil, sin poder precisar si faltaba algún otro objeto. El vehículo le fue entregado tras ser informado de los pasos a seguir.

Ante los indicios existentes y la coincidencia con la descripción facilitada, los agentes procedieron a la detención del varón identificado, que fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.