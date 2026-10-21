Detenido un varón con orden de expulsión pendiente tras robar en varios supermercados de Peñafiel (Valladolid

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón con una orden judicial de búsqueda, detención y personación y otras de expulsión del espacio Schengen tras robar en varios supermercados de Peñafiel (Valladolid) productos valorados en unos 500 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, sobre las 17.15 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid recibió un aviso solicitando la presencia de una patrulla en un supermercado de la localidad, informa el Instituto Armado a través de un comunicado.

Un empleado de uno de los establecimientos atracados sorprendió 'in fraganti' a un varón que ocultaba productos envasados de charcutería en el interior de su abrigo. Al darle el alto en la línea de cajas, el individuo reaccionó de forma violenta, se encaró con el trabajador y huyó a la carrera, sin que fuera posible recuperar los productos sustraídos.

Con posterioridad, los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar, se entrevistaron con el empleado, quien facilitó una descripción