Detenido un varón por partir los dientes a otro en la Plaza Mayor de Burgos durante la final del Mundial

Archivo - Coche de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR (BURGOS) - Archivo

BURGOS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones graves tras agredir y partir tres dientes a otro varón durante la celebración de la final del Mundial de fútbol en la Plaza Mayor.

Durante el dispositivo de seguridad establecido con motivo de las celebraciones, los agentes detectaron además varios lanzamientos de botellas de vidrio y hielos, incidentes que provocaron varios heridos de carácter leve.

Entre los afectados, un menor de edad recibió el impacto de una botella, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos, donde permaneció en observación, según ha informado el Ayuntamiento de Burgos en un comunicado recogido por Europa Press.

El dispositivo policial concluyó con el desalojo de la Plaza de los Delfines a las 2.30 horas.