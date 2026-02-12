Detenido un varón en Soria por tocamientos a la hija de su pareja y malos tratos a ésta

SORIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Soria, en actuación realizada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial, tras ser denunciado por tocamientos recurrentes en zonas íntimas a la hija, menor de edad, de su pareja, quien a su vez aseguró que ella misma es "víctima de malos tratos físicos y psíquicos" por parte del varón.

La actuación se llevó a cabo en la madrugada del pasado sábado día 7, cuando la menor acudió a la Comisaría de Soria, acompañada de su madre, y denunció haber sido víctima de tocamientos recurrentes en zonas íntimas por parte de su padrastro, que es la actual pareja de su madre.

En ese momento, la madre de la joven manifestó que ella misma era víctima de malos tratos físicos y psíquicos por parte de esa misma persona, al recibir habitualmente "un trato humillante y vejatorio, e incluso, en diversas ocasiones, agresiones físicas mediante patadas y puñetazos".

Tras estas declaraciones se procedió, de forma inmediata, a la protección, asesoramiento y asistencia de las víctimas.

A los pocos minutos, agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al presunto autor de los hechos denunciados, un hombre de 47 años y vecino de Soria, al que se le imputan un delito de agresión sexual y otro de malos tratos en el ámbito familiar, violencia de género.

Tras la realización de las pertinentes diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición judicial.

Se da la circunstancia de que ese mismo día la Policía Nacional de Soria había detenido y conducido a dependencias policiales a otro varón, de 24 años y también vecino de la ciudad soriana, por tener una orden de búsqueda para ingreso en prisión, dictada por un juzgado de Soria, para cumplir una pena impuesta por delitos relacionados con la violencia de género.

Tras su paso por comisaría fue conducido al Centro Penitenciario de Soria donde quedó ingresado.

Con estas intervenciones la Comisaría Provincial de Soria destaca que continúa su "firme compromiso" en la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores.

Cabe recordar la existencias del teléfono 016, el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.