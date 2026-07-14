Detenido un vecino de Sevilla por robar en dos coches y usar una tarjeta bancaria sustraída en Rioseco (Valladolid)

La Guardia Civil detiene en Medina de Rioseco a un varón como presunto autor de delitos de hurto, estafa, desobediencia grave y resistencia - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años, vecino de Sevilla, en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, como presunto autor de los delitos de desobediencia grave y resistencia a agentes de la autoridad, hurto en el interior de vehículos y estafa.

Los hechos se produjeron después de que el ahora detenido, presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes hiciera caso omiso a los requerimientos de los agentes actuantes y mostrara una actitud de "grave desobediencia y resistencia" que motivó su detención tras alterar el orden público.

Como consecuencia de la actuación, la Benemérita recibió dos denuncias relacionadas con hechos presuntamente cometidos por el detenido.

La primera corresponde al hurto de un bolso del interior de un vehículo estacionado en Medina de Rioseco, así como a la posterior utilización fraudulenta de la tarjeta bancaria sustraída para realizar diversos pagos. La denuncia fue presentada por la propietaria de los efectos sustraídos.

La segunda denuncia fue presentada por otro perjudicado por el presunto hurto de unas gafas de sol y un patinete del interior de su vehículo, también en la localidad de Medina de Rioseco.

Durante su permanencia en dependencias oficiales, el detenido mantuvo una actitud "muy agresiva", por lo que fue necesaria la asistencia de personal sanitario, ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras una primera valoración en el acuartelamiento y al no conseguir estabilizar su estado, los facultativos consideraron conveniente su traslado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para una evaluación médica más exhaustiva.

El traslado se realizó en ambulancia, acompañado en todo momento por una patrulla de la Guardia Civil para garantizar la seguridad durante el desplazamiento y la asistencia sanitaria.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.