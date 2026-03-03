Un detenido en Zamora y rescatada una mujer que estaba retenida en su vivienda contra su voluntad

Imagen de un momento del rescate de la mujer retenida contra su voluntad - GUARDIA CIVIL

ZAMORA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en la comarca zamorana de La Guareña como supuesto autor de un delito de VIOGEN con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico en la persona de una mujer que estaba retenida en su vivienda contra su voluntad y que ha sido rescatada por la Guardia Civil.

Según ha informado la Benemérita, la Guardia Civil de Zamora recibió una llamada de Serprotec que comunicó que había recibido llamada de una mujer extranjera que explicó que residía con su marido y con familiares en una localidad de la comarca de La Guareña y refirió malos tratos y estar encerrada en el domicilio sin poder salir.

A la llegada de las patrullas comisionadas para la asistencia, observaron en la calle varios enseres domésticos arrojados a la vía pública y una mujer que reclamaba asistencia asomada a una ventana del segundo piso de la vivienda.

Según han relatado las mismas fuentes, la persona, que no habla español, interactuó con los agentes con traducción directa a través del teléfono móvil, realizada con un traductor del Servicio de Emergencias 112 ya que no entiende ni habla castellano.

La mujer auxiliada indicó que estaba encerrada en la vivienda y aseguró que se encontraba en ese domicilio retenida contra su voluntad a lo que añadió que le impedían aprender castellano para que no se relacionase con otras personas.

En el momento de la intervención sus familiares se habían ido a trabajar. La Guardia Civil considera que la víctima podría estar en situación de vulnerabilidad por falta de arraigo familiar y desconocimiento total de idioma.

Los agentes intervinientes solicitaron la colaboración de Bomberos para poder sacar a la solicitante del domicilio sin poner en riesgo su integridad física. Un equipo de bomberos de Toro acudió al lugar para colaborar en el auxilio y facilitó la bajada de la mujer por una de las ventanas de la vivienda, tras lo que se activaron los protocolos propios de estos ilícitos penales.

Posteriormente se procedió a la detención de un varón y puesta a disposición judicial, como supuesto autor de un delito de VIOGEN con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico.