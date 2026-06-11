Detenidos por agredir a varios agentes en Valladolid dos individuos, uno de los cuales usó un objeto afilado

Objetos intervenidos a los detenidos tras una intervención en la Avenida de Segovia. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han arrestado en Valladolid por agredir a varios agentes a dos inviduos con numerosos antecedentes, uno de los cuales utilizó un objeto afilado y acometió contra uno de los funcionarios.

En concreto, a uno de los arrestados, con 12 antecedentes, se le imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad, mietnras que al segundo, con nueve, se le imputan un delito de atentado, otro de lesiones y otro de hurto que finalmente motivó que se decretara su ingreso en prisión, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron a las 13.30 horas del día 8 de junio, cuando un funcionario policial que se dirigía de paisano a su puesto de trabajo por la Avenida de Segovia observó a dos individuos conocidos por su reiterada implicación en delitos contra el patrimonio, quienes portaban varias bolsas con efectos cuya procedencia resultaba sospechosa.

Ante ello, solicitó la presencia de una dotación policial de paisano para proceder a su identificación. Cuando los agentes localizaron a los dos varones, estos accedieron apresuradamente al interior de un establecimiento e ignoraron las indicaciones policiales. Tras varios requerimientos firmes, ambos accedieron finalmente a salir del local para ser identificados.

Durante la intervención, los individuos comenzaron a mostrar una actitud extremadamente agresiva, profirieron gritos mientras realizaban aspavientos y adoptaron una postura claramente intimidatoria hacia los agentes. Ante el riesgo evidente para la integridad física de los funcionarios, se solicitó apoyo policial urgente y hasta el lugar se desplazó una dotación uniformada.

En ese momento, uno de los varones extrajo un objeto afilado, que inicialmente parecía un cuchillo y que posteriormente se comprobó que era un cristal procedente de unas gafas sin montura que él mismo había roto previamente.

Con dicho objeto, se abalanzó violentamente sobre un agente y realizó movimientos de acometimiento dirigidos al cuello, brazos y torso y llegó a impactar contra el chaleco de protección del funcionario.

AGENTES HERIDOS

Durante la agresión, una agente policial intervino para proteger a su compañero y sufrió un corte en un dedo, lesión que requirió asistencia sanitaria. Además, en el transcurso de la reducción resultaron lesionados tres agentes.

Simultáneamente, el segundo individuo adoptó también una actitud violenta, dificultó gravemente la intervención, profirió gritos e intentó agredir a los funcionarios mediante patadas, manotazos y golpes. Finalmente, ambos varones fueron detenidos.

En el momento de la intervención portaban diversos efectos cuya procedencia no pudieron justificar, entre ellos 20 paquetes de tabaco, dos botellas de bebidas alcohólicas, una bolsa de manzanas, cuatro quesos, dos latas de cerveza y dos paquetes de calcetines. Fuentes policiales han señalado que existen indicios racionales de que estos objetos pudieran proceder de delitos contra el patrimonio, extremo que se encuentra en fase de comprobación.

Ambos fueron puestos a disposición judicial en la mañana del día 9 y quedaron en libertad, pero se da la circunstancia de que ese mismo día, a las 14.00 horas, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala 091 para acudir a un establecimiento de alimentación de la ciudad, donde el vigilante de seguridad mantenía retenida a una persona por un presunto hurto.

El vigilante manifestó que había observado al individuo cuando introducía varios productos en una bolsa de papel mientras estaba acompañado por otro varón. Ambos se dirigieron a la línea de cajas sin abonar los artículos y fueron interceptados en el exterior tras rebasar los arcos de seguridad, momento en el que el acompañante huyó a la carrera y no pudo ser alcanzado.

En el interior de la bolsa se localizaron unas zapatillas deportivas y varios productos de supermercado. Preguntado por su procedencia, el varón afirmó que "acababa de salir del juzgado", si bien no figuraban entre sus pertenencias cuando pasó a disposición judicial esa misma mañana, por lo que los agentes procedieron a intervenirlas.

Ante los hechos, los funcionarios actuantes procedieron a su detención y comprobaron que era el detenido el día anterior por un delito de atentado, otro de lesiones y otro de hurto. Fue puesto de nuevo a disposición de la autoridad judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.