Detenidos en Burgos dos hombres y una mujer que guardaban bicicletas, herramientas y otros objetos robados

Objetos robados y recuperados en Burgos. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a dos varones y una mujer que guardaban en un bajo comercial numerosos objetos procedentes de robos cometidos recientemente, entre los días 19 y 23 de enero, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Las pesquisas se iniciaron días atrás, cuando efectivos encargados de la investigación de delitos contra la propiedad detectaron movimientos sospechosos en dos lonjas o locales comerciales contiguos, los cuales se encuentran sin uso actual, en una céntrica calle de Burgos.

En particular, observaron que la puerta de uno de los locales se encontraba forzada y, ante la posibilidad de que ese hecho tuvieran relación con varios delitos contra la propiedad recién denunciados, se procedió a someter a vigilancia discreta el lugar.

El día 23 de enero la Policía Nacional lograba 'centrar' un local concreto donde podrían encontrarse productos o efectos relacionados con los hechos investigados, advirtiendo movimientos de personas en su interior. Con el apoyo de dotaciones uniformadas, los agentes procedieron a registrar el mismo, localizando a tres sujetos en su interior. Además descubrieron una gran cantidad de efectos variados, que fueron intervenidos.

Ante estas evidencias, los tres sujetos identificados en el interior de la lonja comercial fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Provincial de Burgos.

OBJETOS RECUPERADOS

Entre los efectos recuperados destacan dos bicicletas eléctricas valoradas en más de 800 euros cada una, un patinete eléctrico, taladros y variada herramienta, tanto eléctrica como manual, productos comestibles y chucherías, blísteres con monedas de euros de diferente valor facial, un teléfono móvil, dos pares de gafas de sol y prendas de uso laboral.

Tras las gestiones practicadas, que incluyen el reconocimiento en sede policial de numerosos efectos robados y su entrega a los denunciantes, se han esclarecido dos robos con fuerza en una misma panadería, perpetrados entre el 19 y el 23 de enero, y dos hurtos de sendas bicicletas eléctricas, sustraídas al descuido solo un día antes de ser recuperadas, mientras sus propietarios, trabajadores de reparto de bienes y comida a domicilio, desarrollaban su actividad laboral.

Los investigadores continúan las gestiones precisas para determinar la propiedad de varios productos en poder de los detenidos, por si fueran resultado de otros ilícitos penales.

A todos los detenidos les constan antecedentes policiales previos y, tras pasar a disposición de la autoridad judicial, uno de los varones ha ingresado en prisión preventiva.