Detenidos dos empresarios por contratar trabajadores "irregulares" y no darlos de alta en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos empresarios de la construcción por contratar trabajadores "irregulares" y no darlos de alta en la Seguridad Social.

La investigación se inició a raíz de una actuación inspectora conjunta de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid.

El 12 de febrero se llevó a cabo la ejecución operativa de una inspección en una obra ubicada en una localidad vallisoletana, donde se realizaban trabajos de construcción de un edificio de viviendas.

En el transcurso de la inspección se localizó una cuadrilla de siete trabajadores que al tratar de ser identificados aportaron verbalmente identidades falsas e incluso llegaron a identificarse dos de los trabajadores con los mismos datos de filiación, por lo que fueron trasladados a dependencias policiales al objeto de lograr su plena identificación.

Tras la investigación policial los agentes pudieron constatar que realmente se trataba de seis trabajadores de una empresa que se había constituido ese mismo mes a través de la compraventa de las participaciones sociales de otra mercantil, si bien se modificó la denominación social y nombramiento de dos nuevos administradores solidarios.

El séptimo trabajador era uno de los administradores solidarios quien intentó ocultar su condición de empresario al identificarse como el resto de los trabajadores con datos de filiación falsos y para tratar de hacerse pasar por un trabajador más.

Los seis trabajadores identificados eran ciudadanos extranjeros que carecían de contrato laboral y alta en el sistema de la Seguridad Social, cinco de ellos además estaban en situación administrativa irregular, sin disponer por tanto de autorización de residencia y trabajo en España.

El sexto trabajador identificado se encontraba en situación de permanencia legal en España al estar en periodo de estancia, si bien tampoco disponía de autorización para trabajar.

Como consecuencia de las gestiones operativas de investigación, se pudo determinar que en el listado de trabajadores facilitado al empresario contratista, ninguno de los identificados se correspondía con los trabajadores de la obra objeto de la actuación inspectora.

Por ende la empresa responsable disponía de una plantilla de seis trabajadores en el centro de trabajo, todos ellos carecían de alta en el sistema de la Seguridad Social y autorización para trabajar en España, por lo que se pudo determinar que los empresarios, de manera voluntaria y consciente, "contrataron" a los seis trabajadores conociendo su situación administrativa irregular que les impedía trabajar de manera legal en España.