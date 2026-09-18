Detenidos dos hermanos por tres atracos a punta de pistola en establecimientos de hostelería en Burgos . - POLICÍA NACIONAL BURGOS

Aprovecharon los momentos de apertura y cierre de estos negocios y lograron llevarse en conjunto unos 10.000 euros en efectivo BURGOS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han esclarecido tres robos a punta de pistola ocurridos en tres establecimientos de hostelería de la ciudad durante el mes de octubre de 2025 y han detenido a los dos presuntos autores, dos hermanos quienes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El 9 de octubre del pasado año, sobre las 23.30 horas, dos sujetos que cubrían sus rostros con diferentes prendas de vestir intimidaron a la camarera de una céntrica cafetería de Burgos cuando se disponía a finalizar su jornada, conminándola a encerrarse en los baños del local mientras sustraían unos 850 euros de la recaudación, para luego huir del lugar. Debido a ello, la víctima sufrió un cuadro de ansiedad del que debió ser atendida por los servicios médicos.

Días más tarde, el 18 de octubre sobre las 09.00 horas, dos individuos encapuchados entraban en un salón de juegos y esgrimiendo un arma de fuego tipo pistola y un cuchillo se apoderaron de la caja fuerte, que contenía --según se reflejó en la correspondiente denuncia--un total de 7.500 euros en efectivo.

Por último, el 26 de octubre, cerca de media noche, también con sus rostros cubiertos, dos hombres encañonaron al camarero de un bar de la zona de Vadillos al momento del cierre y logrando llevarse unos 1.500 euros, tras lo cual lo encerraron dentro del bar mientras huían a la carrera.

A finales del mes de junio de este año, tras numerosas gestiones de investigación infructuosas, los agentes la Policía Nacional de Burgos encargados de la resolución de estos tres atracos obtenían nuevos datos de relevancia que a la postre han contribuido a la identificación de los presuntos responsables. Se trata de dos hermanos de mediana edad que cuentan ambos con antecedentes policiales relacionados con delitos contra la propiedad.

El pasado 8 de septiembre se establecía un dispositivo policial en la capital que concluyó con la detención de estas dos personas y la posterior entrada y registro de su domicilio, en cuyo interior se han encontrado diferentes prendas de vestir que coinciden con las que portaban al momento de la comisión de los hechos descritos, tales como abrigos, bragas de cuello, calzado y guantes. También ha sido intervenido en el coche de uno de los implicados el cuchillo que habrían usado para intimidar a las víctimas.