Detenidos dos hombres tras ser sorprendidos cuando intentaban robar en una floristería de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazas en un parque de Las Delicias en el que se enfrentó a un menor de 15 años - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa tras sorprenderlos de madrugada forzando la puerta de una floristería, y uno de ellos ha vuelto a ser arrestado horas después como presunto autor de otro robo en un bar de la ciudad, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos de la floristería tuvieron lugar sobre las 04.00 horas del 10 de noviembre, cuando una central de alarmas avisó a la Sala CIMACC 091 de que dos personas habían forzado la puerta del establecimiento.

Una dotación uniformada se desplazó hasta el lugar y sorprendió a ambos varones mientras forzaban la cerradura, momento en el que salieron a la carrera y fueron perseguidos a pie hasta ser alcanzados y detenidos.

Uno de ellos portaba tres destornilladores que presuntamente utilizaba para forzar la cerradura.

Uno de los detenidos contaba con 26 antecedentes policiales, mientras que el otro tenía dos detenciones anteriores.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su libertad, mientras el responsable de la floristería avisó para valorar los desperfectos y presentar la correspondiente denuncia.

ROBO EN UN BAR

A esta actuación se sumó la investigación de otro robo cometido durante la madrugada del 11 de noviembre en un bar de Valladolid, donde los agentes comprobaron que la puerta de acceso presentaba daños compatibles con un apalancamiento, mientras que en el interior había monedas esparcidas detrás de la barra y la caja registradora había sido violentada.

El propietario informó de la sustracción de unos 300 euros en efectivo y varias botellas de bebidas alcohólicas.

Las primeras pesquisas permitieron identificar como presunto autor a uno de los detenidos por el robo de la floristería, que había quedado en libertad unas horas antes.

Tras establecerse un dispositivo para localizarlo, una patrulla lo encontró en las inmediaciones del Paseo del Cauce, donde fue reconocido por los agentes y detenido de nuevo como presunto autor de los hechos.

Tras pasar por dependencias policiales, fue puesto nuevamente a disposición judicial, que también ha decretado su libertad.