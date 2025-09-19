Detenidos un hombre y su nieto en Valladolid por robar en una empresa 98 kilos de aluminio y 505 de acero . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policia Nacional de Valladolid han detenido a un hombre y su nieto por el robo de material industrial en una empresa de la ciudad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado 14 de agosto, se recibió una denuncia por parte del representante de una empresa ubicada en un polígono industrial de la ciudad, en relación con un robo ocurrido el día 29 de julio. Según el denunciante, personas desconocidas accedieron de forma ilícita a las instalaciones tras fracturar la valla perimetral, sustrayendo aproximadamente 100 unidades de accesorios de tuberías de acero inoxidable.

Las instalaciones, que forman parte de un complejo industrial con acceso vigilado, cuentan con un sistema de videovigilancia que permitió registrar imágenes clave del suceso. Los agentes de Policía Nacional realizaron el visionado de esas imágenes a fin de determinar la autoría de los hechos denunciados.

Las grabaciones mostraban la llegada de una furgoneta--a las 15.00 horas--con zona de carga acristalada, de la que descendían dos individuos. Uno de ellos accedió a un callejón tras cortar la verja de seguridad y realizó hasta 12 viajes para trasladar el material sustraído al vehículo, con la colaboración activa del conductor.

Ambos abandonaron el lugar a gran velocidad tras ser sorprendidos por algún trabajador. Posteriormente, los agentes investigadores han podido verificar la venta del material robado, que incluye 98 kilogramos de aluminio tipo Cárter y 502 kilos de acero inoxidable, por un importe total de 454 euros. La transacción fue realizada a nombre de un familiar de los presuntos implicados con el fin de eludir el seguimiento policial.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Robos, permitió identificar plenamente a ambos individuos, dándose la circunstancia de que se trataba de un abuelo y su nieto.

Una vez detenidos, se tramitaron las correspondientes diligencias policiales que fueron remitidas al juzgado competente, que dejó en libertad ambos detenidos.