Detenidos en Madrid por robar material de obra de la A-11 en un tramo de Burgos valorados en 17.000 euros

Material intervenido. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Ribervia', ha detenido a dos vecinos de Madrid de 25 y 26 años como presuntos autores de un delito de hurto de material de obra sustraído en los trabajos de construcción de la Autovía A-11, a su paso por la comarca de La Ribera, tras recuperar numerosas piezas valoradas en 17.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado mes de junio en horario nocturno, cuando los implicados sustrajeron plataformas y tubos de andamiaje situados en una explanada anexa a las obras de la autovía.

Tras la rápida denuncia interpuesta por la empresa adjudicataria -que ya había sufrido ilícitos similares con las consiguientes pérdidas y retrasos en los trabajos-, la Unidad Orgánica de Policía Judicial asumió las investigaciones.

Las primeras pesquisas permitieron identificar el uso de una furgoneta para el desplazamiento y transporte del botín, ocupada por dos sospechosos. Las indagaciones ubicaron el vehículo en la Comunidad de Madrid, donde agentes del Instituto Armado, con la colaboración de la Policía Local de Vicálvaro, lo localizaron estacionado en una calle.

A la llegada de los efectivos, dos personas intentaron acceder al automóvil. En su presencia, se registró la zona de carga, donde se localizó gran cantidad de material cuya titularidad no pudieron demostrar y que posteriormente fue reconocido por su propietario.

Tras recuperar el material y proceder a la detención in fraganti de ambos individuos, los agentes presentaron las diligencias instruidas en los Juzgados de Aranda de Duero.