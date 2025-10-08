Detenidos en Medina (Valladolid) un padre y su hijo por robar en 20 explotaciones agrícolas

Agentes de la Guardia Civil en una explotación agrícola afectada por los robos. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la Operación Citrome, ha detenido de dos personas, padre e hijo de nacionalidad extranjera y vecinos de Medina del Campo, por un total de 20 supuestos delitos de robo con fuerza de material en explotaciones agrícolas, para venderlo posteriormente.

La Operación Citrome se inició tras detectar un incremento significativo de robos en explotaciones agrícolas durante este año, después de contactar con colectivos de agricultores y recibir tres denuncias por hechos en las localidades de Siete Iglesias de Trabancos, Alaejos y Ataquines.

Con las declaraciones de testigos y al reconocimiento de un vehículo implicado, se logró identificar a los presuntos autores de estos robos de material, principalmente esferas de latón de las llaves de riego y metales valiosos --cobre, latón y aluminio--, baterías y chatarra.

Tras realizar inspecciones en varias chatarrerías de la provincia, se detectaron múltiples ventas realizadas por los detenidos, con un beneficio superior a los 15.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Con estos indicios, se procedió a la detención de los dos individuos y se logró así esclarecer un total de 20 hechos delictivos. La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.