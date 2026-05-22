Detenidos en Miranda dos buscados por Interpol por delitos graves en Dinamarca y Honduras

Archivo - Imagen de archivo de un detenido por la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO - Archivo

BURGOS 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Miranda de Ebro (Burgos) han detenido a dos hombres de mediana edad sobre quienes pesaban órdenes de detención de ámbito internacional, por la presunta comisión de delitos graves en Dinamarca y Honduras, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

En la primera de las actuaciones, un ciudadano español fue arrestado en la Comisaría Local cuando pretendía renovar la documentación de una de sus dos hijas menores que le acompañaban. Cuando los agentes comprobaron su situación, se encontraron con una Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden) contra el progenitor, cursada por las autoridades de Dinamarca en un asunto calificado como detención ilegal, y relacionado con la situación de sus propias hijas.

Las hijas, siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Menores, fueron atendidas y derivadas a una institución pública de protección, a la espera de continuar con el procedimiento previsto por el órgano reclamante.

Por otra parte, cuando agentes de la Policía Nacional de Miranda identificaron a un ciudadano de origen guatemalteco, procedieron a su inmediata detención tras comprobar que la Interpol le buscaba como presunto responsable de un homicidio doloso cometido mediante arma de fuego y perpetrado en su país de origen tiempo atrás. Esta actuación se ejecuta a través de la figura denominada Orden de Detención para Extradición.

Los dos detenidos fueron conducidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para la tramitación de ambos procedimientos.