Detenidos tres burgaleses por trata de seres humanos, algunos llevaban 15 y 30 años explotados laboralmente

Momento en el que intervienen los agentes de la Guardia Civil. - SUB GBNO. EN BURGOS

BURGOS, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Operativa de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos y la Policía Judíciaria portuguesa, han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la que están implicados tres burgaleses.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, fue en marzo de 2025 cuando los agentes de Burgos rescataron -en la comarca de La Ribera burgalesa a dos víctimas que llevaban sometidas al control de la red desde hacía 30 y 15 años, respectivamente.

La Guardia Civil logró descubrir la estructura del entramado con un 'modus operandi' muy definido que consistía en captar en Portugal a personas especialmente vulnerables, con graves dificultades económicas y de exclusión social, a quienes se ofrecían falsas promesas de empleo y una mejora de sus condiciones de vida.

Una vez que eran trasladadas a España, estas personas eran destinadas, en su mayoría, a trabajos agrícolas de baja cualificación mientras que los miembros de la organización controlaba todos los aspectos de su vida cotidiana.

Así, les obligaban a residir en condiciones habitacionales y alimentarias "extremadamente precarias", eran sometidos a una constante situación de dependencia y se apropiaban de la práctica totalidad del salario que obtenían.

A su vez, las pesquisas revelaron que la red utilizaba la identidad de las víctimas para inscribirlas en el sistema de Seguridad Social española y acceder a determinadas prestaciones públicas, además de abrir cuentas bancarias y registrar vehículos a su nombre, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a su actividad y dificultar la labor investigadora.

Sin embargo, esto no impidió que el trabajo desarrollado por efectivos de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, de forma conjunta con los investigadores lusos, dentro de la operación 'Pintp - Maos Livres', permitiera obtener gran cantidad de pruebas sobre la actividad económica del entramado, así como localizar e incautar bienes vinculados al mismo, r acordar el bloqueo distintas cuentas bancarias e incluso embargar los inmuebles relacionados con los hechos.

Como resultado a esta prolongada labor policial, coordinada a través de la Fiscalía de Cooperación Internacional de Burgos y Eurojust, los investigadores del Cuerpo han detenido a tres personas de entre 32 y 35 años localizadas en la comarca de La Ribera.

Tras ser trasladadas a dependencias policiales para la confección de las correspondientes diligencias, ya han sido puestas a disposición de la Audiencia Nacional.