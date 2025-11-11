Detenidos en Valladolid dos de los cinco autores de un robo con violencia en el Parque de La Paz

La Comunidad reclama a Delegación "más medios" para evitar casos como el asesinato de la mujer hallada en Villaverde - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia sobre otro al que arrebataron el teléfono móvil y 80 euros tras dejarle inconsciente de una paliza, según informaron a Europa Press fuentes policiales. tras los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre a las 20:30 horas en el Parque de la Paz de Valladolid.

Según la denuncia interpuesta, la víctima se encontraba sola el pasado día 4 de noviembre, sobre las 20.30 horas, en la zona de las canchas de baloncesto del Parque de La Paz, cuando fue abordado por cinco individuos, de los cuales reconoció a tres. De forma repentina, uno de ellos profirió insultos graves contra un familiar directo y se inició una agresión física conjunta que incluyó golpes y patadas por todo el cuerpo, provocando que la víctima cayera al suelo y perdiera el conocimiento.

Al recuperar la consciencia, el agredido se percató de la presencia de agentes de Policía Nacional en el lugar y de la sustracción de su teléfono móvil y una cantidad aproximada de 80 euros en efectivo. Posteriormente, fue atendido en un centro médico, donde se le diagnosticaron diversas lesiones, incluyendo erosiones, eritemas y tumefacción maxilar.

Asimismo, la víctima manifestó haber recibido amenazas, en días posteriores al robo, por parte de uno de los agresores, quien le advirtió de que, en caso de denunciar los hechos, volvería a agredirle.

Gracias a las diligencias de investigación llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional, se logró identificar plenamente a dos de los presuntos autores, quienes fueron localizados en la noche del pasado día en el barrio de las Delicias y detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia.

En la mañana de hoy, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.