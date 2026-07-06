Detenidos en Valladolid dos delincuentes habituales por robos en interior de vehículos en la misma zona

Imagen de un detenido por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) - Dos delincuentes habituales han sido detenidos este fin de semana en Valladolid como presuntos autores de cuatro robos en el interior de vehículos cometidos en la misma zona, ha informado la Policía Nacional que no descarta que se les imputen más delitos tras los resultados de inspecciones técnicas oculares realizadas por Policía Científica.

El primer varón fue detenido alrededor de las 10.00 horas del pasado viernes, 3 de julio, en la calle Florencia donde fue comisionada una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional tras la llamada de un ciudadano que informó de que había visto a un hombre fracturando una ventanilla de un vehículo y revolviendo su interior.

Los agentes interceptaron a un varón "plenamente coincidente" con la descripción del presunto autor con numerosas pertenencias de las que no pudo precisar su origen. Además, presentaba cortes en las manos. Mientras un agente retenía al individuo, otro realizó una requisa y comprobó que había dos vehículos forzados, uno de ellos con manchas de sangre en el retrovisor.

Uno de los propietarios se presentó en el lugar y reconoció como suyos varios artículos que portaba el varón mientras que el propietario del otro vehículo explicó que se personaría directamente en Comisaría de Policía Nacional donde presentó la correspondiente denuncia.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del varón retenido como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Una vez trasladado a dependencias policiales se dio continuidad al atestado y los investigadores determinaron la autoría del detenido "sin ningún género de dudas" en un tercer robo con fuerza en interior de vehículo cometido en la noche del día 02 al 03 de julio.

El varón, a quien le constaban once antecedentes policiales, permaneció bajo custodia hasta que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

El segundo delincuente fue apresado por agentes de Policía Nacional también en la calle Florencia en la madrugada del 4 de julio. Al igual que con el anterior, la llamada de un vecino a la Sala CIMACC 091 alertó de que se estaba produciendo un robo en el interior de un turismo estacionado.

Hasta el lugar acudió una patrulla de agentes uniformados de la Policía Nacional que localizó al presunto autor 'in situ' "pese a que se intentó esconder agazapándose tras unos vehículos". El varón también se había ocasionado un corte en la mano con el cristal fracturado del vehículo forzado y había manchas de sangre en el mismo.

Los agentes le intervinieron dos piedras imán puntiagudas de las que se había valido para fracturar el cristal y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo. El segundo detenido, con 12 antecedentes policiales, ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto también a disposición judicial.

La Policía ha informado de que la autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión para uno y la puesta en libertad para el otro.