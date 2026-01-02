Detenidos en Valladolid dos miembros de un grupo itinerante especializado en robos a domicilio. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en Valladolid como presuntos integrantes de un grupo itinerante especializado en robos a domicilio, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Según una llamada recibida en la sala CIMACC 091, un vecino alertaba de que había visto a través de la mirilla de su casa a dos hombres vistiendo de oscuro mientras manipulaban las puertas de los otros domicilios de su rellano.

Al lugar acudió una dotación de Policía Nacional uniformada, perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraba patrullando en labores preventivas para evitar la comisión de hechos delictivos. Cuando llegaron al inmueble, uno de los agentes se quedó en la puerta de la calle para evitar que nadie abandonara el edificio, mientras el otro subía por el ascensor para entrevistarse con el requirente.

Cuando el agente que había subido bajó por las escaleras para ver si localizaba a los dos hombres, los sorprendió agazapados intentando eludir la acción policial. Los dos hombres, con síntomas de evidente nerviosismo, no dieron motivo alguno para estar en la finca, reconociendo que no eran vecinos de la misma.

Los agentes, que procedieron a su identificación y cacheo, localizaron entre sus ropas prendas que se usan para tapar el rostro, guantes, así como varios testigos de papel que se utilizan habitualmente por los delincuentes para tapar las mirillas. Igualmente, los agentes realizaron una requisa en el inmueble y comprobaron que habían tapado varias mirillas con testigos similares a los que portaban los dos hombres, y una de las puertas presentaba síntomas de haber sido manipulada la cerradura.

Por todo esto, los policías procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y trasladaron a ambos a dependencias policiales. Allí se han trasladado las diligencias al Grupo de Robos, al objeto de determinar si los dos detenidos pudieran estar relacionados con otros robos investigados por la Policía Nacional.

Los detenidos conformaban un grupo criminal itinerante, altamente especializado en robos en domicilio, que se desplazaba de forma puntual hasta la ciudad con el único propósito de ejecutar los hechos delictivos. Tras consumarlos, abandonaban rápidamente el lugar para dificultar la labor policial minimizar su exposición y entorpecer cualquier línea de investigación.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, se ha puesto los dos detenidos a disposición de la autoridad judicial, que ha determinado su libertad.