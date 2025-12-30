Detenidos en Valladolid una mujer por tirar al suelo a un policía y su hijo por resistencia y desobediencia

Archivo - Sucesos.- La policía acude a un comercio para detener a un supuesto ladrón y le ocupa 5 gramos de speed - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer y a su hijo como presuntos autores de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de resistencia/desobediencia, respectivamente, tras un incidente ocurrido en la calle Villanubla de la capital, si bien ambos ya han quedado en libertad.

Los hechos se produjeron alrededor de la medianoche del 24 de diciembre, cuando un indicativo de Seguridad Ciudadana, uniformado y en vehículo rotulado, fue comisionado por la Sala 091 a la calle Villanubla, en el barrio de La Victoria donde al parecer un varón habría golpeado un escaparate, por lo que podía haber causado daños.

Mientras los agentes se dirigían al lugar, la sala coordinadora informó de que el presunto autor habría accedido a un portal cercano.

A su llegada, los policías observaron a una mujer que se disponía a salir del edificio y que, al percatarse de la presencia policial, regresó apresuradamente al interior.

Dos indicativos de Policía Nacional y uno de Policía Municipal accedieron al portal y, en la subida, localizaron en el segundo piso a los ahora detenidos. La mujer bajaba por las escaleras y el varón, que presentaba heridas visibles en las manos, se encontraba en el rellano.

Los agentes solicitaron la documentación a ambos y les indicaron que sacaran las manos de los bolsillos por motivos de seguridad. El varón hizo caso omiso ante las solicitudes reiteradas de los agentes, mientras que la mujer comenzó a gritar, mientras mostraba objetos personales en las manos y profería expresiones "desafiantes" hacia los agentes.

La actitud alterada de la mujer, según el relato policial, incrementó el nerviosismo del varón y dificultó la labor de cacheo de seguridad. "Ambos fueron elevando su comportamiento poco colaborador a medida que escuchaban los gritos del otro", han añadido las mismas fuentes.

Los agentes comprobaron que se trataba de madre e hijo, y que la mujer intentaba avanzar hacia el joven e interponerse entre los policías. En ese momento, el varón trató de zafarse de los agentes y en el tumulto que se originó la mujer golpeó por la espalda a un agente de Policía Local, a quien además agarró por el chaleco de dotación, lo cual provocó su caída al suelo.

Ante esta agresión, los agentes procedieron a reducirla, momento en el que la mujer intentó morder en el brazo a un agente de Policía Nacional, sin lograrlo gracias a la intervención de otro funcionario.

Por los hechos descritos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia/desobediencia a agente de la autoridad, y la mujer como presunta autora de un delito de atentado contra agente.

Como consecuencia de la intervención, dos agentes de Policía Nacional resultaron lesionados y tuvieron que acudir al servicio de urgencias para ser asistidos.

Las lesiones fueron causadas por las patadas que la mujer propinó durante su reducción.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición del juzgado que ha decretado su libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.