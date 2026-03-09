La DGP asegura que la petición de la ubicación en León de la UIP está "en estudio" y no hay una decisión "definitiva"

Archivo - Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Policía (DGP) ha manifestado este lunes sobre la petición realizada por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) para la creación de una Unidad de Intervención Policial (UIP) en León que dicha reclamación está "en estudio" y no hay una decisión "definitiva" adoptada al respecto.

"La DGP, ante la petición realizada para la creación de una nueva Unidad de Intervención Policial en León, no ha tomado aún ninguna decisión definitiva, puesto que se trata de una petición en estudio", ha sostenido y ha puntualizado que, antes de adoptar dicha decisión, es necesario realizar estudios e informes relacionados con la dotación de infraestructuras, posible ubicación, así como sobre el personal y equipamiento necesarios para fundamentar la decisión que finalmente se adopte en los próximos meses.

En este contexto, ha asegurado que la seguridad ciudadana en la provincia de León es "una prioridad" para la DGP y ha señalado que con esa finalidad la plantilla de Policía Nacional trabaja desde las cuatro comisarías en la provincia leonesa (en León capital, Ponferrada, Astorga y San Andrés de Rabanedo), según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En este contexto, ha añadido que en León existe una Unidad de Prevención y Reacción, también especializada en seguridad ciudadana y dotada de medios específicos para desarrollar su labor, que da servicio a todas las comisarías de la provincia y que realiza una "eficaz labor" para la protección de los derechos y las libertades y la seguridad en León.

La Dirección General de la Policía se ha pronunciado de este modo después de que la UFP expresase su rechazo por la decisión de ubicar el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) asignado a Castilla y León en Valladolid y no en León.