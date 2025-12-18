La DGT prevé más de 2,4 millones de desplazamientos por carretera en CyL durante las Navidades

Archivo - Atasco en una autovía. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 2.464.000 millones de desplazamientos por carretera en Castilla y León distribuidos en tres fases durante el periodo navideño, entre este viernes, 19 de diciembre, y el martes 6 de enero.

En la primera fase, la de Navidad entre este viernes y el 25 de diciembre, se esperan más de 900.000 desplazamiento en la Comunidad, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

La segunda fase, marcada por Fin de Año, se desarrollará entre el 26 de diciembre y el jueves 1 de enero, mientras la tercera, por el Día de Reyes, engloba del viernes 2 al martes 6, día en el que se dará por concluido el dispositivo especial por Navidad.

El operativo establecido por la DGT pretende garantizar la regulación, vigilancia y control del tráfico con motivo del incremento de desplazamientos que se van a producir estas Navidades a nivel nacional, donde se espera 22,4 millones en la primera fase, el 11 por ciento de ellos en Castilla y León.

Muchos de los desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, especialmente durante los fines de semana y días festivos, se dirigirán hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, lugares de atracción turística invernal, así como áreas o zonas de grandes centros comerciales, ha señalado Interior.

El dispositivo completo se puede consultar en la web de la DGT, en un documento donde se pueden encontrar las previsiones de circulación, horas más desfavorables para viajar, mapas históricos, consejo y normas de seguridad vial, medidas de regulación y ordenación del tráfico, así como la operación de tráfico por comunidades autónomas.