El Día de la Bici de Soria mostrará este domingo los nuevos carriles especiales de la ciudad

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria presenta el Día de la Bici

SORIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Soria celebra este domingo, 14 de septiembre, el Día de la Bici que servirá para dar a conocer los nuevos carriles dedicados a este vehículo de la ciudad, que alcanzarán los 22 kilómetros cuando finalicen las obras.

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, ha explicado que el domingo a las 10.00 horas tendrá lugar la concentración en la plaza Mayor de la ciudad, con salida a las 10.30 horas y agrupamiento de participantes en la glorieta inicial de la Avenida de Valladolid, junto al Espolón.

A las 12.00 horas se espera la llegada del pelotón al monte Valonsadero, tras recorrer unos diez kilómetros en un evento familiar para todos los públicos.

Además, habrá una braga de ciclismo de obsequio, avituallamiento, regalos, sorteos e hinchables. Asimismo, se ofrecerá una charla de seguridad vial donde se harán recomendaciones de uso de los carriles bici. Las inscripciones se realizan por la web municipal con tarjeta ciudadana y tienen un precio de dos euros para menores y tres euros para adultos.

Desde el Ayuntamiento de Soria se espera la participación de unas 400 personas y el plazo para participar concluye el sábado 13 de septiembre.