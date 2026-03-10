Día Internacional de las Matemáticas, al pie del Acueducto

Cartel de la jornada. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La avenida del Acueducto de Segovia acogerá el sábado 14 de marzo la segunda edición de 'Matemáticas en la calle', con una jornada que permitirá al público disfrutar de juegos como los 'tamgram', fractales y sudokus gigantes, en el Día Internacional de las Matemáticas.

La jornada está organizada por el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática 'Miguel de Guzmán' y lleva las matemáticas fuera de las aulas para demostrar a la sociedad que esta disciplina está presente en la vida cotidiana de cualquier persona.

La fecha del 14 de marzo es la del Día Internacional de las Matemáticas y hace referencia al número 'pi' (3,1416), por la coincidencia con su representación numérica en el formato anglosajón (en inglés, la fecha se pone con el mes antres del día, por lo que 'el 14 del 3' se ve como 3,14).

Este año, la jornada lleva por lema 'Matemáticas y esperanza', frase del filósofo griego Tales: "La esperanza es la posesión humana más universal".

"Las matemáticas no son patrimonio exclusivo de los libros de texto: están en la geometría de los arcos de nuestro Acueducto, en el ritmo de nuestros pasos, en la música que escuchamos, en la naturaleza que nos rodea, en la arquitectura, cuando pintamos, cocinamos o en la forma en la que pensamos. Las matemáticas son un lenguaje para entender el mundo", ha expresado en la presentación el concejal de Juventud, Educación y Agenda Urbana, Sergio Calleja.

"La actividad busca, además, fortalecer los lazos comunitarios e intergeneracionales y crear un ambiente de aprendizaje conjunto e inclusivo", ha añadido el concejal.

Con Calleja ha estado presente la representante de la asociación 'Miguel de Guzmán', la matemática María Cruz Horcajo, que ha enfatizado sobre la utilidad práctica de esta disciplina. "Las matemáticas nos dan las herramientas para interpretar y usar de forma crítica la enorme cantidad de datos que recibimos a diario, algo que en el mundo actual resulta más necesario que nunca", ha subrayado Horcajo.

La jornada tendrá lugar de 12.00 y las 14.00 horas y contará con varios puestos temáticos, todos gratuitos y abiertos a cualquier edad. No hace falta tener conocimientos matemáticos para participar porque la propuesta está pensada precisamente para quienes creen que las matemáticas no son lo suyo. "Queremos romper el mito de que son difíciles, complicadas e inaccesibles. Podemos aprender matemáticas jugando y jugar con las matemáticas", ha indicado Calleja.

El también miembro de la asociación organizadora, Manuel Serrano, ha detallado los contenidos. Habrá una mesa de geometría plana con tangram, pentominós y puzles; otra dedicada a la geometría en tres dimensiones, donde los participantes podrán construir figuras geométricas con materiales como chuches y palillos; un espacio de algoritmia con torres de Hanoi y piezas para construir fractales; una zona de lógica con sudokus gigantes y juegos de ingenio, y una mesa de cálculo aritmético con ábacos. Para cerrar la mañana, habrá una actividad colectiva en la que todos los asistentes podrán colaborar en la construcción de un mural creativo.

La elección del escenario no ha sido arbitraria: el Acueducto romano es una estructura en la que la geometría es esencial, como ha señalado Callej por lo que será un telón de fondo inigualable para cambiar la percepción que mucha gente tiene de los números.