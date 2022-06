Diana Eguía, de la UCAV, analiza en un simposio internacional en Glasgow el español y su relación con otras lenguas

ÁVILA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) Diana Eguía ha participado en un simposio internacional en Glasgow, Reino Unido, organizado por la Asociación Americana de Lenguas Modernas (MLA), y donde ha abordado momentos históricos en los que el español ha estado en contactos con otras lenguas y culturas.

Eguía ha estado acompañada por Esther Alarcón-Arana, Emily Colbert, pertenecientes a Salve Regina University y Kira Kietris, de Davidson

College, ha informado la universidad.

En su mesa de debate se han abordado los distintos momentos históricos en el que el español ha estado en contacto con diferentes lenguas y culturas desde la Edad Media peninsular al actual ambiente multilingüístico de los Estados Unidos.

Bajo el título 'Being Hospitable: Languages and Cultures across borders' han tenido lugar seis conferencias plenarias y más de setenta paneles sobre inglés, español, francés, portugués, árabe, catalán y vasco.

El objetivo de esta asociación es promover la investigación y la enseñanza de las lenguas y las literaturas del mundo.