Qué días son festivos en Semana Santa 2026 en Castilla y León

Archivo - El paso de La Flagelación del Señor durante la Procesión de los Pasos, a 7 de abril de 2023, en Segovia, Castilla y León, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa es uno de los periodos más esperados del calendario. Cada año, millones de personas se reúnen en torno a los actos religiosos de estos días y también son muchos los que aprovechan los días de descanso que ofrece esta semana para realizar una escapada.

Este 2026, la Semana de Pasión arranca el domingo 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, y termina el 5 de abril con el Domingo de Resurrección, un periodo en el que en Castilla y León se han estipulado algunos festivos.

Y es que, las comunidades autónomas tienen en cuenta en sus calendarios laborales la Semana Santa con puentes que permiten a quien lo desee preparar un viaje o, simplemente, aprovechar el tiempo libre para apreciar el valor artístico y cultural de las celebraciones religiosas.

CALENDARIO LABORAL DE SEMANA SANTA 2026 EN CYL

Este año, el calendario laboral de Castilla y León establece como fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad los días 2 de abril, Jueves Santo, y 3 de abril, Viernes Santo.

Estos días son festivos laborales en todas las comunidades y ciudades autónomas de España, si bien otras también incluyen el 6 de abril, Lunes de Pascua.

En la Comunidad estos festivos laborales tienen carácter retribuido y no recuperable. Son dos de las catorce fiestas que se establecen en el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno.