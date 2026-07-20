Díaz Pico advierte de que no permitirán que "la izquierda oculte a parte" de la Generación del 27 en el centenario

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (a la izquierda). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha señalado este lunes que el próximo año prestarán atención a conmemoraciones como el V Centenario del nacimiento de Felipe II en Valladolid y al Centenario de la Generación del 27, en el que advierte de que no permitirán "que la izquierda oculte a parte de los artistas de dicha generación".

Este ha sido uno de los aspectos que ha mencionado el consejero en su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León en asuntos relacionados con el idioma y el patrimonio de la Comunidad.

Díaz Pico ha defendido que el castellano "nació aquí" y lo ha considerado un "patrimonio inmaterial que une a cientos de millones de personas" que ha abogado por defender "frente a los separatismos que intentan arrinconarse en otras regiones con la connivencia del Gobierno de España, y lo convertiremos en un imán para la atracción de talento, riqueza y estudiantes".

Para este consejero, la lengua española es la "mayor infraestructura cultural" pues interpreta que "no se deteriora por ser compartida, sino que crece con cada nueva voz" y "conecta con una comunidad internacional inmensa y convierte a Castilla y León en un territorio con una ventaja competitiva excepcional".

"La cuna del español debe aspirar también a ser uno de sus grandes laboratorios de futuro", ha aseverado, y por ello apostarán en la gestión por "una Castilla y León como referente mundial para el aprendizaje del español" en alianza con las universidades y en primer lugar se ha referido a la de Salamanca, con la que estudiará "el mejor destino posible para el Centro Internacional del Español".

El turismo idiomático, ha añadido, es "industria, talento e influencia" al tiempo que ha reivindicado que no piensan "perder la batalla económica y cultural" contra "la inteligencia artificial en español".

El turismo idiomático "será presentado como una experiencia completa de lengua, cultura, patrimonio, gastronomía, ocio y seguridad" y así defenderá "una presencia relevante del español en los desarrollos de inteligencia artificial, porque las lenguas que no participan en la tecnología del futuro corren el riesgo de perder influencia en el futuro".

Esta legislatura tendrá, además, una dimensión conmemorativa que debemos convertir en proyecto cultural. En 2027 se cumplirá un siglo de la Generación del 27 y Castilla y León participará con una programación "propia, plural y rigurosa, que atienda a toda la complejidad de aquella constelación de poetas, músicos, artistas y pensadores, también a quienes han sido relegados por lecturas parciales o partidistas".

En ese sentido, se ha negado a aceptar una memoria literaria administrada por cuotas ideológicas por parte de la izquierda, y ha aventurado que ésta podría "ocultar" a figuras como "Gerardo Diego, José María Pemán, Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, José Caballero, Pancho Cossío, Joaquín Rodrigo o Ernesto Halffter, algunos de ellos con fuertes vinculaciones con Castilla y León".

Cabe apuntar que algunos de estos artistas tuvieron vínculos, también, con el Gobierno de Francisco Franco.

También tiene como objetivo preparar "con la máxima ambición" el V Centenario del nacimiento de Felipe II, nacido en Valladolid en 1527. "No será una conmemoración nostálgica, sino una oportunidad para estudiar y mostrar la dimensión política, artística, administrativa y universal de una época decisiva; para activar museos, archivos, universidades, ciudades históricas y rutas patrimoniales; y para situar a Castilla y León en el centro de una conversación internacional sobre España, Europa y la Hispanidad", ha apuntado.

Para Díaz Pico, en definitiva, "las efemérides no deben agotarse en un cartel y una ceremonia".