Díaz Pico apuesta por una etapa de "diálogo y colaboración" con las federaciones deportivas de CyL

Reunión del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico, con Afedecyl - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico, ha apostado por abrir una etapa de "diálogo y colaboración" con las federaciones deportivas de Castilla y León, durante una reunión mantenida esta semana con representantes de la Asociación de Federaciones Deportivas (Afedecyl), en la que ha trasladado su voluntad de mantener una relación "estable" con el sector.

Según ha explicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, durante la reunión se han abordado los "principales retos" del deporte federado y se han intercambiado propuestas sobre "el funcionamiento de las federaciones, el apoyo a los clubes, el fomento de la práctica deportiva y las prioridades que marcarán la acción de la Consejería durante la legislatura".

El consejero ha subrayado que el deporte de Castilla y León se sostiene "gracias al esfuerzo compartido de las administraciones públicas, las federaciones, los clubes, entrenadores, jueces y árbitros, profesionales sanitarios, voluntarios, patrocinadores y, especialmente, de los deportistas y de sus familias".

Asimismo, ha recordado que la Consejería quiere mantener esa misma actitud de colaboración con el conjunto de entidades que forman parte del ecosistema deportivo de Castilla y León, de manera que se favorezcan espacios de encuentro que permitan "afrontar conjuntamente los retos presentes y futuros del deporte autonómico".

"EL DIÁLOGO" COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN

En el desarrollo del encuentro, el consejero ha destacado que las diferencias de criterio deben abordarse siempre "desde el diálogo y la responsabilidad institucional", en coherencia con los valores que representa el deporte.

En este sentido, considera "imprescindible" consolidar una interlocución fluida con las federaciones deportivas, convencido de que la cooperación resulta "mucho más útil" para los deportistas que cualquier escenario de confrontación.

Por otra parte, el consejero ha indicado que esta reunión constituye el inicio de una nueva dinámica de trabajo que tendrá continuidad durante toda la legislatura mediante encuentros periódicos con Afedecyl y con el resto de agentes del deporte de Castilla y León.

La Consejería ha expresado que mantendrá una política deportiva "abierta, participativa y cercana al territorio", con los objetivos de "fortalecer el deporte autonómico, mejorar las condiciones de los deportistas y apoyar el trabajo que diariamente desarrollan federaciones, clubes y profesionales".