Díaz Pico apuesta por "examinar el apoyo" a Seminci e insiste en no financiar "proyectos interesados ni de sesgo"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, en su comparecencia en las Cortes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha insistido este lunes en las Cortes autonómicas en su planteamiento sobre el respaldo a la creación cinematográfica o a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el festival más importante de la comunidad, sobre el cual ha apostado por "examinar el apoyo" mediante un "diálogo constructivo, siempre desde la pluralidad y la neutralidad".

El consejero y procurador electo por Vox ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las líneas principales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 correspondientes a su departamento.

En el apartado de Políticas Culturales ha tratado dos asuntos que hace unas semanas suscitaron polémica durante la celebración de la Seminci en Valladolid, al expresar Díaz Pico sus dudas sobre la "neutralidad ideológica" del cine que se proyecto en el festival y al conocerse que se iban a modificar las ayudas a la creación cinematográfica para excluir a películas que impliquen "adoctrinamiento ideológico".

Este lunes, sobre el festival que suma ya 71 ediciones, ha incidido en que la colaboración de la Junta "debe examinarse desde ese apoyo a un evento de naturaleza turística y cultural", si bien ha manifestado que la Consejería está "abierta al diálogo constructivo, siempre desde la pluralidad y neutralidad, forjando aficionados al cine con espíritu crítico".

Díaz Pico ha hilado esta mención al festival con el apoyo al cine en general, que ha subrayado que tendrá como "criterio claro" el mérito. Así, ha aseverado que no premiarán "una película por el sexo de quien la dirige, como pretende el proyecto de Ley del Cine del Gobierno" ni van a financiar con dinero público "lo que muestre una versión sesgada de la realidad para mantener un relato único e interesado".

El consejero de Vox ha asegurado que defienden "la libertad de creación" sin censurar producción alguna, pero ha reiterado que "con el dinero público, que es el dinero de todos", no se financiarán "proyectos ideológicos interesados, ni de un sesgo, ni de otro".

Díaz Pico ha afirmado que "muchos ciudadanos reclaman" que la Consejería elimine las ayudas al cine y que el sector "se financie con sus producciones, como cualquier empresa", pero ha justificado que son conscientes de que el sector audiovisual de Castilla y León "necesita el apoyo de la Consejería", la cual ha asegurado que "estará a la altura de la responsabilidad que se pide y que llenen las salas con su arte".

El consejero ha querido enviar el mensaje de que estará "al lado" del sector, "siempre desde la lealtad", al tiempo que se ha mostrado consciente de "la escasez histórica de la financiación de proyectos audiovisuales en relación con otras comunidades", aunque ha apostillado que en esas autonomías "tradicionalmente se ha apoyado a proyectos audiovisuales para la difusión de lenguas propias, de modo excluyente del español".