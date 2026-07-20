Díaz Pico compromete un "plan de choque" para proteger el patrimonio rural, especialmente de pequeños pueblos

Comparecencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha comprometido en su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León para presentar el programa de su área la puesta en marcha de un plan de choque para "proteger el patrimonio rural y actuar, especialmente, en los pequeños municipios, donde se concentran una gran parte del patrimonio de Castilla y León".

Ha aseverado que este programa contará con fondos específicos para la restauración y conservación de iglesias rurales, intervención en ermitas, santuarios y monasterios, así como un plan de mejora para la iluminación monumental y la gestión de los casos históricos.

También tendrá "nombre", aunque no lo ha detallado, una estrategia estable de conservación de las doce catedrales y una concatedral, con recursos continuados y criterios técnicos; atención singular a santuarios y ermitas ; y un plan de mejora de la gestión y de la iluminación de nuestros cascos históricos.

También, se trabajará en aplicar aquellos puntos de la Ley de Patrimonio Cultural que todavía no están desarrollados. Entre ellos ha destacado la delimitación jurídica y cartográfica de las zonas de amortiguamiento de los bienes protegidos y la puesta en marcha del Centro de Investigación e Innovación, que está contemplado en la ley y que contará con estructura propia.

Además, ha asegurado que se trabajará con las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural y el Consejo Regional de Patrimonio para alcanzar mayor simplificación administrativa en la protección del patrimonio.

Para alcanzar todos estos objetivos, el consejero ha subrayado que cree necesario mantener "una estrecha colaboración con las diócesis, las entidades locales y la sociedad civil".

REIVINDICAR LAS RAÍCES CRISTIANAS

En este sentido, Díaz Pico ha reivindicado las "raíces cristianas" para poner en valor "el inmenso legado de la Iglesia" y mantenerlo "abierto y vivo" porque lo considera "el alma de Castilla y León y de Europa". Lo mismo, ha señalado, con el mantenimiento de las 'semanas santas' declaradas de interés turístico.

Además, Díaz Pico ha destacado la intención de la Junta de Castilla y León de reclamar al Gobierno una distribución "más equilibrada" de los fondos del denominado 1,5 por ciento Cultural debido al enorme volumen patrimonial que tiene Castilla y León.

En el capítulo de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con el mantenimiento de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, y con la recuperación de aquellos fondos documentales que fueron sacados de Castilla y León.

En el ámbito del patrimonio ha incluido otra tradición que considera que forma parte de las "raíces" de Castilla y León como la tauromaquia, a la que ha considerado "creación, rito, patrimonio cultural, actividad económica y un elemento esencial para la conservación de la dehesa y del toro bravo".

Por ello, ha recalcado que "será protegida y fomentada con decisión", y se defenderá "desde la ley, desde la promoción y desde una política pública que atienda a toda su cadena de valor".

En este sentido, ha apuntado a "asegurar el relevo generacional" pues ha considerado que un joven "que quiere ser torero no puede encontrarse solo ante una vocación tan exigente", de modo que pretenden reforzar las escuelas taurinas y los 'bolsines', apoyar circuitos de novilladas con y sin picadores y trabajar para que las plazas rurales "vuelvan a ser espacios seguros, dignos y vivos".