Díaz Pico prevé introducir cambios en Cultura para alejarla de la "ideologización" y la "progresía"

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, ha anunciado su intención de introducir "cambios" en su departamento para modificar la forma de entender la cultura y acabar con su "ideologización" y alejarla de la "progresía".

En sus primeras declaraciones tras jurar su cargo este lunes en el acto de toma de posesión, celebrado en el patio del Palacio de la Asunción, sede de Presidencia, el representante designado por Vox ha subrayado que la política cultural realizada hasta el momento no se adapta a la ideología de su partido y ha apostado por desvincularla de la "progresía".

Díaz Pico ha manifestado que se trata de un día "emocionante" en el que se cierra una asignatura iniciada con la convocatoria electoral y se completa la composición del Gobierno. Asimismo, ha asegurado que afronta la etapa con "muchas ganas de empezar" y de "coger las riendas" de una consejería que ya conoce por haber estado en ella anteriormente, un punto en el que ha insistido en que la cultura "debe ser para todos".

Por otra parte, sobre el concepto de prioridad nacional de "el español primero", el consejero ha confirmado que se trata de uno de los compromisos de Vox con sus electores por lo que, como ha aclarado, intentará implantar que los ciudadanos españoles "sean los primeros" en el cumplimiento de sus tareas de gestión.

De este modo, el nuevo consejero ha marcado distancias con la política de su predecesor, Gonzalo Santonja -quien fue designado inicialmente por Vox en 2022 y luego se mantuvo en el cargo con el PP-, tras lo que ha sosteniendo que resulta "evidente" que la línea anterior no se adaptaba a los planteamientos de su partido.

SU TRAYECTORIA

El vallisoletano Alberto Díaz Pico, es Licenciado en Derecho por la UVA y oficial del Cuerpo Jurídico Militar desde 1996, ha sido jefe Servicio de Formación Continúa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 2008 a 2011; secretario Técnico Funcional del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 2011 a 2023; coordinador de la Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de 2013 a 2022.

Además ha ocupado el cargo de secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de 2022 a 2024, dirigida entonces por Mariano Veganzones y técnico de la Dirección General de Deportes desde 2024.

1096234.1.260.149.20260615121223