Diciembre cálido, con una anomalía de +0,7 ºC, y normal en precipitaciones, con un déficit del 16%

Mapa elaborado por la Aemet sobre el balance de las precipitaciones en CyL correspondiente al mes de diciembre - @AEMET_CYL

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de diciembre "cálido" en el balance de temperaturas, con una anomalía de +0,7 grados respecto al valor medio para el último mes del año, y "normal" en precipitaciones.

En concreto y según los primeros datos aportados por la Aemet sobre el balance climatológico del mes recientemente terminado, diciembre de 2025 anotó un déficit de precipitaciones del 16 por ciento respecto al valor medio.