Diecinueve establecimientos ofrecen 22 tapas con 'Sabores de Hispanidad' en el II Rallye Gastronómico de Valladolid

Irebe Carvajal en la presentación del II Rallye Gastronómico 'Sabores de Hispanidad'. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 establecimientos de Valladolid participa en la segunda edición del rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad', que forma parte de la programación especial por el Día de la Hispanidad, y que desde hoy y hasta el día 12 ofrecerán al público 22 tapas.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha acompañado al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, en el acto con el que ha dado comienzo esta nueva edición de la ruta gastronómica.

La cocina hispanoamericana es la protagonista de las 22 propuestas que podrán degustarse estos días en 19 barras de la ciudad y todas ellas podrán probarse a un precio único de 4,75 euros (bebida incluida).

Además, los ciudadanos podrán votar por sus tapas favoritas y participar así en un sorteo de dos entradas para el musical 'El tiempo entre costuras', que se representará en el Teatro Calderón durante estas navidades. Los dos establecimientos que obtengan más votos serán reconocidos con un diploma acreditativo y entradas para la misma obra.

Las votaciones podrán realizarse a través de los códigos QR impresos los carteles y dípticos de la iniciativa; y de los enlaces publicados en las redes sociales de la Asociación de Hostelería y en cultura.valladolid.es.

Los autores de las tapas ganadoras, por su parte, recibirán como premio entradas para el espectáculo y un diploma acreditativo.

Los establecimientos participantes son Talavera Gastronomía, Ángela, Tapaccia Bar, Moka, Faroles Rock, Kalathos, Alta calle, Tapería El Escudo de Paraíso, La Solana, Bar Acapulco, Tapas y Arepas, La taberna del Herrero, Bar rte. Vables, Bar La Teja, Bar rte. Longe 8k, Jarana, Real D'a 8, Don Bacalao y Karibu.