Dieciséis compañías llenarán el mes de noviembre el 'Juan Bravo' de Segovia con la XXIX Muestra Provincial de Teatro

El diputado de Cultura durante la presentación de la Muestra Provincial de Teatro. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia acogerá la XXIX' 'Muestra Provincial de Teatro' en la que participarán 16 compañías de teatro aficionado de diferentes localidades de la provincia.

El diputado de Cultura, José María Bravo, ha presentado la edición y ha destacado que esta Muestra permite "actuar en el espacio cultural más importante de la provincia a quienes han encontrado en el teatro una afición a la que dedican esfuerzo y creatividad".

Asimimo, Bravo ha precisado que además de la oportunidad de subir a las tablas del Juan Bravo, cada uno de los grupos recibirá 900 euros, para sufragar los costes del montaje de su obra.

El ciclo se iniciará con 'Cardalalana Teatro', que representará 'Proceso por la sombra de un burro' el 5 de noviembre tras lo que al día siguiente subirá al escenario Ponte a la Cola con 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores'. El día 7 lo hará La Hacendera de Cabezuela, una compañía formada por personas mayores, con 'Cuando empezamos a escucharnos' y el 8 llegará Teatrones con 'Sueño de una noche de verano'.

El día 12 será el turno de, Memorial Teatro con 'Nostalgia destructiva'; el 13, Por Eso Teatro con '¡Ay las mujeres!'; el 14, Santa Águeda-Los Tomillares con 'Empachados'; el 15, la compañía Con Dos o Varios, con 'Un afortunado, dos cañas y tres líos'; el 19, Candilejas con 'A las niñas, pláticas y ejemplos y e el 20, La Alborada de Hontoria con 'Atasco en el camino del cementerio'.

La muestra continuará el día 21 con La Bubilla Teatro con 'Secreto de Estado'; el 22, Y Ahora Q? Teatro con 'Los trapos sucios de Adán y Eva'; el 26, Zaquizamí con 'Como la chinche'; el 27, Almuérdago Fuenterrebollo con 'Morena Clara'; el 28, la Asociación Compañía Teatro Mujeres de Ayllón con 'Si cierro los ojos, veo rojo'; y el 29 cierra el ciclo la compañía Catarsis con 'La isla de los esclavillos'.

La programación combina clásicos de Federico García Lorca, William Shakespeare y Antón Chéjov con textos de autoría propia.

José María Bravo ha invitado a disfrutar "de la comedia" y ha explicado que, aunque normalmente es éste el género que predomina, en esta ocasión es "prácticamente" la totalidad del programa la que aborda esta modalidad teatral, aunque "hay obras que tienen también una parte más ligera e irónica que ayuda a sortear las situaciones trágicas".

Bravo ha recordado que cada edición consigue "prácticamente completar el aforo del teatro en todas las funciones", un éxito de público que, a su juicio, refleja el respaldo de toda la provincia a estos grupos, y ha recordado que las entradas del ciclo se ponenen ya a al venta "con precios populares de cuatro euros por función y bonos para tres obras, a 9 euros.

La venta de entradas para las 16 funciones se efectúa tanto en la taquilla del Juan Bravo como a través de Tickentradas.

Para facilitar la asistencia desde otros municipios, la institución provincial pagará el transporte a los grupos procedentes de pueblos de la provincia que reúnan al menos 20 personas.