Diego Marqueta asume la presidencia de los colegios de Ingenieros Industriales de Valladolid, Segovia y Zamora

El actual presidente delegado del Colegio de Ingenieros Industriales de Salamanca, Diego Marqueta, asume también la presidencia de los de Valladolid, Segovia y Zamora - COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALLADOLID

VALLADOLID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente delegado del Colegio de Ingenieros Industriales de Salamanca, Diego Marqueta, ha asumido también la máxima representación de los de Valladolid, Segovia y Zamora, que concentran a más de 1.100 profesionales de las cuatro provincias.

El objetivo del nombramiento es "reforzar la presencia institucional del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) en Castilla y León, revitalizar la acción colegial y afianzar la conexión con los colegiados y el entorno industrial" mediante el "potenciamiento del papel de las delegaciones como puntos de encuentro entre ingeniería, industria y territorio", según ha apuntado el Colegio de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Marqueta, que ostenta la presidencia del Colegio salmantino desde noviembre de 2022, es miembro de la Junta de Gobierno del COIIM, de la Comisión de Industria y del Comité de Comunicación del Instituto de la Ingeniería de España.

El ahora también presidente de los colegios de Valladolid, Segovia y Zamora ha señalado que el papel de la ingeniería industrial es "especialmente relevante" en una comunidad como Castilla y León, que cuenta con un tejido industrial "de enorme valor", con sectores como la automoción, la agroalimentación y la energía.

Marqueta ha asumido el encargo con voluntad de "ayudar a cumplir los propósitos y desafíos propios de cada territorio, desde la escucha, la cercanía y el trabajo coordinado", y afrontará este período "con ilusión, compromiso y voluntad de servicio a los colegiados, a la profesión y al tejido industrial de Castilla y León".