Diez asegura que hará "lo posible y lo imposible" para que no se ejecute el soterramiento de las vías de FEVE en León

El alcalde de León, José Antonio Diez, defiende la integración de FEVE en la ciudad con trenes y rechaza la solución planteada de autobús eléctrico. - EUROPA PRESS

LEÓN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento hará "lo posible y lo imposible" para que la actuación de soterrar las vías de la traza de FEVE a su paso por la ciudad no pueda llevarse a cabo.

El regidor se ha pronunciado de este modo tras la manifestación de que tuvo lugar ayer convocada por la Plataforma en Defensa de FEVE, que congregó a más de 7.000 personas reclamando la llegada del tren a la estación de Matallana y en rechazo al tapado del trazado ferroviario que se prevé desde el apeadero de La Asunción para que el tramo se cubra con autobuses eléctricos.

Diez ha hecho una valoración "muy positiva" del acto reivindicativo, con una participación "masiva", aunque ha expresado su deseo de que se hubieran sumado "muchas más" personas, al tratarse de un asunto que afecta al propio transporte y a la forma de moverse desde otros puntos de la provincia como el Valle del Torío y Cistierna.

Además, ha subrayado, la solución planteada para la integración de FEVE es "una muestra más" de cómo se "agravia continuamente y constantemente" a León. "Cómo parece que no pintamos y no contamos para el resto de administraciones, cómo se recortan siempre nuestros proyectos, se reducen, se eliminan y por tanto la sociedad y los leoneses tienen que reivindicarse y tienen que movilizarse", ha puntualizado.

Para el alcalde la participación registrada en la manifestación de ayer es algo "muy positivo" y, en este sentido, ha puesto de manifiesto la importancia de continuar con esta reivindicación y con "otras muchas" en proyectos en los que León tiene "problemas y deficiencias".

"Nosotros como Ayuntamiento tenemos nuestra cartera administrativa y jurídica para realizar o no ciertas actuaciones", ha apuntado y ha añadido que, como representante de los ciudadanos, debe escuchar sus demandas, sobre todo siempre que son "claramente justas y positivas" para el interés general. "Tenemos que estar ahí, sea la Administración que sea sobre la que haya que reivindicar o la que haya que reclamar", ha concluido.

El regidor se ha pronunciado de este modo en la Avenida de los Reyes Leoneses, donde el Ayuntamiento de León ha habilitado un punto limpio de proximidad.