Diez compañías de seis comunidades participan en la XX Muestra de Artistas de Calle de Palencia

PALENCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez compañías procedente de seis comunidades autónomas integra el programa de la vigésima edición de la Muestra de Artistas de Calle (MAC 2026), que se va a celebrar entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre en el marco de las Fiestas de San Antolín. Se trata del programa más extenso de las 20 ediciones del MAC, tal y como ha destacado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación del ciclo.

En este sentido, ha insistido en que el MAC refuerza la apuesta por los espectáculos gratuitos dirigidos al público familiar y por la variedad de disciplinas como el teatro, el circo, la magia, la música o el clown. Además, ha subrayado la importancia de llevar la cultura a los diferentes barrios de la ciudad "para que las fiestas no se centralicen y poner en valor la vida en comunidad".

Por su parte, el director artístico del MAC, Alfonso Alonso, ha explicado que la programación de este año se ha que elaborado con "mucha ilusión", ya que la muestra celebra su 20 Aniversario.