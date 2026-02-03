Diez originales pasan a la segunda ronda de lectura del 73 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento del 73 Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid (2026), formada por miembros del Ateneo, el Ayuntamiento y la editorial Menoscuarto, ha seleccionado los diez originales que pasarán a la segunda ronda de lectura del certamen.

Las novelas que han superado esta primera fase son: La vergüenza es azul, Hija de nadie, El eco del fuego, El archivo de la pureza, Rumor de siempre vivas, El poder de Ari, La dama de Auxerre, Un café para cuatro, 1978 y Después de la montaña.

Esta segunda fase se prolongará hasta el 9 de abril, fecha en la que se conocerán las novelas que pasarán a la tercera y última ronda de lectura y que se anunciarán un día después. La última fase de lectura será llevada a cabo por el jurado del certamen.

La novela ganadora se presentará, ya editada--a cargo de Editorial Menoscuarto--en el marco de la Feria del Libro 2026. En esta edición, el certamen ha admitido 210 originales, 24 más que el año anterior. En total se presentaron 219 novelas, 27 más que en la edición pasada, de las que nueve fueron excluidas por no cumplir con las bases.

Patrocinado íntegramente por el Ayuntamiento de Valladolid, el Premio Ateneo de Valladolid está dotado con 20.000 euros. Además, la novela ganadora será editada, distribuida y difundida por Menoscuarto, sello editorial con un poderoso catálogo en su haber que garantiza la máxima proyección de la novela ganadora y su autor.

El Premio de Novela Ateneo-Ciudad de Valladolid es uno de los galardones literarios más prestigiosos del país y el segundo más antiguo de España, sólo por detrás del Premio Nadal. Desde 2021 la organización cuenta con Menoscuarto Ediciones para la publicación de la novela ganadora, sello de demostrada implicación con el premio y de dilatada experiencia que garantiza la distribución y difusión a nivel nacional tanto de la obra de su autor.