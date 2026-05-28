Diez rechaza adelanto electoral si hay apoyo de socios de Gobierno y reconoce que la situación "se va complicando más"

Archivo - El alcalde de León, José Antonio Diez Díaz, posa durante una entrevista para Europa Press. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

Reitera la necesidad de que el PSOE convoque un Congreso Federal Extraordinario LEÓN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha rechazado este jueves un adelanto de las elecciones generales si el Ejecutivo central cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno y ha reconocido que la situación "se va complicando más" que hace unos meses, tanto para el PSOE como para el Gobierno.

El regidor leonés se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por su opinión respecto a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre un adelanto electoral, un asunto sobre el que ha manifestado que los gobiernos, en principio, deben intentar cumplir los plazos establecidos.

"Puede haber circunstancias excepcionales, como han sucedido en ocasiones, que motiven evidentemente un adelantamiento de esos procesos. Me preocupa mucho más la situación del partido", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que hace meses ya creía necesaria la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario. "Imagínense lo que puedo decir hoy en día", ha recalcado y ha apuntado que la situación del Partido Socialista es complicada. "No es la misma de hace unos meses, la situación se va complicando más", ha apostillado.

El hecho de que haya o no elecciones generales anticipadas, ha explicado, depende fundamentalmente de los socios de Gobierno y si estos lo respaldan y apoyan debe seguir funcionando. "Desde luego que la situación no es la mejor posible, ni tanto en el Gobierno ni en el partido", ha concluido.