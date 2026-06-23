Diez ve difícil los fuegos artificiales en otro momento de las fiestas de San Juan y podrían trasladarse a San Froilán

Archivo - Fuegos artificiales en anteriores celebraciones de San Juan y San Pedro en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este martes, ante la suspensión de los fuegos artificiales previstos para la noche con motivo de la celebración de San Juan, que será difícil que puedan realizarse otro día de las fiestas, pero podrían ser trasladados a la festividad de San Froilán, en octubre.

"Respecto a la tirada de fuegos, dependerá un poco de la situación contractual, de la disponibilidad de la empresa. Yo creo que va a ser difícil poder realizarlo ya en estas fiestas, creo que no va a ser posible, pero evidentemente lo trasladaríamos para otro momento como ha pasado ya en algún otro año, a San Froilán", ha puntualizado.

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento han decidido suspender los fuegos artificiales de la Noche de San Juan, aunque se mantiene la hoguera, tras analizar la situación de alerta decretada por la Junta de Castilla y León el pasado viernes 19 de junio por las condiciones meteorológicas adversas y el elevado riesgo de incendios.

La tirada de fuegos artificiales estaba prevista para este martes a las 23.30 horas y con la suspensión del evento el Consistorio pretende evitar riesgos, dada la elevada dispersión de este tipo de espectáculos pirotécnicos que explosionan en altura.

La quema de la hoguera de San Juan se mantiene en la programación festiva, que tendrá lugar a media noche en una zona que está perfectamente acotada y que se encuentra a una distancia de más de 500 metros de áreas con combustible forestal con riesgo de arder.

"Creo que todo el mundo entenderá que la suspensión es lógica", ha señalado el regidor, para añadir que la responsabilidad "llama" a no realizar el evento ante el riesgo existente.

En cuanto a la hoguera, ha apuntado que se realizará en un lugar "mucho más acotado", con las dotaciones de bomberos en el lugar y, por lo tanto, con un riesgo "prácticamente inexistente" de incendio.