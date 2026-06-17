Diputación aporta 20.000 euros al Bosque Modelo Palencia con un convenio para impulsar la bioeconomía y el sector

Visita de los técnicos forestales de Uzbekistan y de Turquía. - DIP APLENCIA

PALENCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, en la Comisión Informativa de Desarrollo Agrario, ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre la Institución Provincial y la Asociación Bosque Modelo Palencia que contempla una aportación de 20.000 euros para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la bioeconomía forestal y a la proyección internacional del sector forestal palentino.

El acuerdo permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado por el Bosque Modelo Palencia, una iniciativa que se ha consolidado como "referente" en gestión forestal sostenible, gobernanza participativa y desarrollo rural integrado.

Entre las actuaciones previstas destaca la elaboración de un plan estratégico provincial para el sector apícola, la creación de una base de datos de apicultura que facilite la planificación y toma de decisiones, así como diversas acciones destinadas a fortalecer la presencia de Palencia en la Red Mediterránea e Internacional de Bosques Modelo.

El reconocimiento internacional del Bosque Modelo Palencia ha quedado patente esta semana con la visita de una delegación formada por 16 técnicos forestales de Uzbekistán y Turquía.