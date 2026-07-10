La Diputación y la Archidiócesis de Valladolid destinan 1.200.000 euros a la rehabilitación de iglesias y ermitas

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, firman el convenio de rehabilitación de iglesias y ermitas 2026-27 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Archidiócesis de Valladolid han firmado este viernes el convenio para la rehabilitación de iglesias y ermitas de municipios de menos de 20.000 habitantes para los años 2026 y 2027, para el que se ha destinado un total de 1.200.000 euros.

En este sentido, según han expresado en declaraciones recogidas por Europa Press el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tanto la Diputación como la Archidiócesis se comprometerán con un 40 por ciento del monto global, 500.000 euros cada una, mientras que los ayuntamientos y parroquias aportarán el 20 por ciento restante, 200.000 euros en total.

Por su parte, Argüello ha manifestado que los templos en los pueblos tienen una importancia "más allá de las creencias" y ve positivo este acuerdo para mantener el patrimonio "histórico, artístico y cultural" de la provincia.

Asimismo, Íscar ha explicado que los consistorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán solicitar estas mejoras una vez se abra la convocatoria y, en cada caso, los técnicos valorarán la prioridad para acometer la intervención.

Además, el presidente de la Diputación ha advertido de que los Bienes de Interés Cultural (BIC) no están comprendidos dentro del presupuesto de este convenio de rehabilitación, sino que correrán a cargo de la Junta de Castilla y León.

Un ejemplo de ello es la Iglesia de Santa María del Castillo de Muriel de Zapardiel, cuyo proyecto de restauración, aprobado este jueves por la Comisión Territorial de Patrimonio y tasado en más de medio millón de euros, se llevará a cabo próximamente, tras la realización de unas evaluaciones para "respetar el estilo", según ha comentado Argüello.