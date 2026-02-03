Diputación de Ávila contratará a 400 personas gracias a las ayudas del PERS para el ámbito agrario

ÁVILA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila podrá contratar a cerca de 400 personas gracias a las subvenciones concedidas para la contratación de desempleados en el ámbito agrario, en el marco del Programa de Empleo Rural (PERS).

Así se ha dado a conocer tras la celebración de la Junta de Gobierno Provincial celebrada este martes, en la que se ha informado de la concesión de estas ayudas a 43 ayuntamientos integrados en los consejos comarcales de Arévalo y Arenas de San Pedro.

En concreto, estas subvenciones permitirán la contratación de 378 trabajadores desempleados durante un periodo de 90 días, con una aportación total que asciende a 364.739 euros, de los cuales la Diputación sufraga el 10,40 % de los gastos salariales y de Seguridad Social. El resto de la financiación procede del Servicio Público de Empleo Estatal, que aporta el 68,41 %, y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, con un 21,18 %, mientras que los ayuntamientos participan también con un 10 %.

El número de trabajadores asignados varía en función de cada municipio, con localidades que podrán contratar desde uno o dos empleados hasta más de cincuenta, siguiendo criterios similares a los de ejercicios anteriores, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, Juan Carlos Sánchez Mesón.

Más allá de este punto, en la parte resolutiva de la junta se han aprobado dos solicitudes de prolongación en el servicio activo de funcionarios de carrera de la Diputación, que han sido estimadas en ambos casos y afectan a un total de 12 funcionarios.

En el apartado de control, también se ha informado de la prórroga del contrato de suministro eléctrico de distintos puntos de consumo de la Diputación, a través del Consorcio Provincial Zona Norte, con la empresa Visal y Energía SL, que se extenderá hasta el 15 de abril de 2026. Asimismo, se han aprobado diez convenios de delegación de facultades de gestión recaudatoria en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación, mediante los cuales varios ayuntamientos incorporan o renuevan la gestión de determinados tributos.

CIRCUITOS ESCÉNICOS

Otro de los acuerdos destacados ha sido la formalización del convenio de circuitos escénicos de Castilla y León para 2026, suscrito entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y catorce municipios de la provincia. En concreto, participan Arenas de San Pedro, Barraco, Candeleda, Casavieja, Cebreros, El Barco de Ávila, Hoyo de Pinares, El Tiemblo, La Adrada, Las Navas del Marqués, Madrigal de las Altas Torres, Piedrahíta, Piedralaves y Sotillo de la Adrada, lo que permitirá mantener una programación cultural estable en estas localidades.

Por último, se ha informado del estado de la convocatoria de las 36 plazas de bomberos, cuyo proceso está pendiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez se produzca esa publicación, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes, con el objetivo de acelerar los trámites para que los dos parques comarcales de bomberos, ubicados en Cebreros y Arenas de San Pedro, puedan estar operativos durante este verano.