Diputación de Ávila e Institución Gran Duque de Alba impulsan 13 conferencias sobre historia, arte y tecnología

ÁVILA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La divulgación científica, el Patrimonio histórico, la música, la salud y Inteligencia Artificial llegarán este año a los pueblos de la provincia con el Ciclo de Conferencias 2026 programado por el Área de Cultura de la Diputación de Ávila y la Institución Gran Duque de Alba (IGDA), que se desarrollará desde este viernes, 19 de junio, hasta el último trimestre del año.

El programa arrancará este próximo viernes en Gallegos de Altamiros, un enclave en el que Javier Velázquez, miembro de Número de la Sección de Ciencias Naturales, pronunciará la conferencia 'Cambio climático en la provincia de Ávila. Ciencia básica y principios de adaptación'.

Posteriormente, el ciclo recorrerá las distintas localidades de la provincia con doce propuestas más que irán dirigidas a todo el público y estarán centradas en temas de actualidad y de interés local.

Entre ellas, destacan las conferencias sobre la prevención de los riesgos para la salud durante el periodo estival, el arte de la platería religiosa, la figura de Tomás Luis de Victoria o el impacto, entre otros, de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la sociedad.

El Patrimonio de la provincia, por su parte, también tendrá un protagonismo singular con ponencias que irán dedicadas al conocimiento de la historia medieval de la región y la protección de la fauna de la Sierra de Gredos y Piedrahíta.

En concreto, la programación estará conformada por otras once conferencias más, una el 16 de julio en Aveinte, titulada 'Prevenir antes que curar. ¿De qué nos tenemos que proteger este verano en Aveinte?', a cargo de Rodrigo Morchón García, miembro de número de la Sección Ciencias Naturales; una el 17 de julio en Gimialcón, titulada 'El arte de la platería religiosa en tierras abulenses', a cargo de David Sánchez Sánchez, miembro colaborador de número de la Sección Arte, y otra el 1 de agosto en Mesegar de Corneja, 'Tomás Luis de Victoria: los pasos de un músico abulense por la Europa del Renacimiento', a cargo de Daniel Quirós Rosado, miembro colaborador de la Sección Música y Artes Escénicas.

El resto tendrán lugar el 12 de agosto en Muñico, con el título 'Nuevas tecnologías: inteligencia artificial en la vida diaria', a cargo de María Isabel Martín Jiménez, miembro colaborador de la Sección Ciencias Sociales y Comunicación; el 13 en Orbita, 'Los fastos por el III Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús y la aportación de la Junta de Damas', a cargo de Ruth Pindado González, miembro de número de la Sección Turismo; el 14 en Salvadiós, titulada 'Rollos y picotas medievales en la provincia de Ávila', a cargo de Almudena Hernández González, miembro colaborador de la Sección Historia, y el día 16 de agosto en Becedillas, con el título 'Las piedras campaneras en el contexto de las peñas sacras', a cargo de Jesús Caballero Arribas, miembro colaborador de la Sección Historia.

Finalmente, el 20 de agosto se desarrollará en Arevalillo la conferencia 'La fauna de interés en la zona de Arevalillo, Sierra de Piedrahíta y de Gredos', a cargo de Miguel Lizana Avia, miembro de número de la Sección Ciencias Naturales; el 17 de septiembre en Santo Domingo de las Posadas, será el turno de 'Recomendaciones nutricionales y de actividad física para dar vida a los años y no años a la vida', a cargo de Francisco Javier Martín Almena, miembro colaborador de la Sección Medicina y Ciencias de la Salud; y el 10 de octubre en Umbrías, el de 'Aprende a distinguir las setas de tu localidad', a cargo de Rafael Aramendi Sánchez, miembro de número de la Sección Ciencias Naturales.

Las que tienen pendiente establecer la fecha es la conferencias en Aldeaseca, que se titula 'Tras el Manto de la Muralla: secretos y prodigios de la tierra abulense', a cargo de Agustín Martín Lázaro, miembro colaborador de la Sección Filología y Literatura.