La Diputación de Ávila y la Institución Gran Duque de Alba lanzan nuevas becas de investigación con 55.000 euros

ÁVILA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila y la Institución Gran Duque de Alba (IGDA) han presentado este viernes una nueva convocatoria de becas de investigación dotada con 55.000 euros.

Se trata de 15 ayudas que, como ha subrayado el diputado de Cultura, Javier González, son las herramientas del futuro "más tangibles y evidentes" que ambas instituciones ponen cada año en manos de los investigadores, "de su presente, de su futuro y de sus capacidades para profundizar sobre Ávila en cualquier campo del saber".

De ese importe, 40.000 euros se destinan a diez becas para investigadores en general, con una cuantía de 4.000 euros cada una, mientras que los 15.000 euros restantes se reservan a cinco becas para jóvenes de entre 18 y 35 años, dotadas con 3.000 euros cada una.

En ambos casos, los beneficiarios deberán contar al menos con el título de grado o licenciatura y, en la modalidad de jóvenes investigadores, todos los integrantes de los equipos deberán cumplir la condición de edad y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 24 de septiembre.

El presidente de la IGDA, Maximiliano Fernández, ha expresado su satisfacción por poder convocar un año más estas ayudas, que son un estímulo para la investigación en la medida en que ayudan a afrontar gastos de desplazamientos, de materiales, de dedicación y contribuyen al desarrollo en todas las áreas, no solo historia o arte, sino también en ciencias, ingenierías, agricultura, ganadería, medioambiente o turismo.

Las becas, además, se conciben como una apuesta por el conocimiento y la cultura que repercute en la provincia, un punto en el que Fernández ha recordado que los proyectos seleccionados el pasado año abarcaron desde investigaciones sobre energías renovables, mejora genética de semillas o gestión de combustibles hasta estudios históricos como el Catastro de Ensenada, el escultor Gutiérrez Arribas o la industria abulense del siglo XVIII.

También se apoyaron análisis de factores de salud asociados al uso del móvil o la prevención del discurso de odio en redes sociales. Ambas instituciones han destacado que la prioridad de estas becas es dar oportunidades a nuevos investigadores y garantizar que los trabajos resulten originales y de interés para la provincia.

Con un sistema de valoración técnica y tutores que supervisan cada proyecto, las ayudas se entregarán a finales de diciembre, como viene siendo habitual.