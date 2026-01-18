La Diputación de Ávila mantiene desplegado este domingo el dispositivo de vialidad invernal ante heladas y nieve

Archivo - Quitanieves de la Diputación de Ávila - DIPUTACIÓN DE ÁVIL - Archivo

ÁVILA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El operativo de vialidad invernal de la Diputación de Ávila continúa desplegado este domingo frente a las heladas y la nieve en la red de carreteras provinciales.

Tras la jornada del sábado, en que la nieve cubrió prácticamente la mitad del territorio abulense, este domingo son las placas de hielo la "mayor amenaza para la movilidad", según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, 33 operarios y trece quitanieves esparcieron el sábado 105 toneladas de fundentes a lo largo de 970 kilómetros de carreteras en la que, hasta ahora, ha sido la jornada de mayor despliegue de recursos humanos y materiales de este invierno.

En Zona II (centro, Piedrahíta-Barco-Gredos y Valle del Tiétar) trabajaron el sábado nueve camiones que trataron 563 kilómetros de 55 carreteras con 66 toneladas de sal; mientras que en Zona I (La Moraña y Sierra de Ávila) fueron 407 los kilómetros de 68 vías tratados por cuatro quitanieves que vertieron 39.000 kilos de fundentes.

"Ha sido la nevada más copiosa y extensa de lo que llevamos de temporada, aunque la situación se ha estabilizado y, aunque hoy domingo se prevé cierta complejidad, el panorama va a tener poco que ver con el de ayer", ha apuntado al respecto el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez.

En cualquier caso, ha pedido "máxima precaución" a los conductores y ha agradecido a los trabajadores que desde las 7.00 de la mañana han regresado a las carreteras de Ávila.

La provincia ha registrado temperaturas gélidas en la madrugada del domingo, como los -6,8ºC del Puerto del Pico, los -6,1 de El Barco de Ávila, los -4,8ºC de la capital y los 2,4ºC negativos en Rivilla de Barajas.