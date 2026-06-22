La Diputación ayuda con 48.000 euros a cinco deportistas que llevan el nombre de Segovia en pruebas internacionales

El presidente provincial, Miguel Ángel de vicente (centro), con los cinco deportistas. - DIPUT. SEGOVIA

SEGOVIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha formalizado los convenios de patrocinio deportivo correspondientes a la convocatoria de este año, dotada con 48.000 euros, que beneficiarán a cinco deportistas de élite, que en sus pruebas nacionales internacionales llevan el nombre de la provincia en su equipación deportiva.

Los cinco deportistas segovianos favorecidos por las ayudas provinciales son Fran Herrero, Claudia Corral, Marina Muñoz, David Llorente y Jimena Velasco, que durante la próxima temporada lucirán en su indumentaria oficial o en sus útiles de competición los emblemas institucionales de la Diputación y de Alimentos de Segovia.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha rubricado los acuerdos con los cinco deportistas en un acto celebrado en el inicio del trazado de la Vía Verde del Valle del Eresma. De Vicente ha señalado que con estos convenios se hace patente "el vínculo del territorio que ha visto nacer a estos deportistas, así como su desarrollo personal y deportivo, en ejemplos de superación, compromiso y entrega", que se traducen en logros y que sirven de espejo para las nuevas generaciones de los pueblos de la provincia.

El presidente ha explicado que esta dotación de 48.000 euros se reparte en función de los resultados de cada deportista y de su visibilización dentro de su disciplina, con el objetivo de proyectar la provincia de Segovia y su marca agroalimentaria, Alimentos de Segovia.

De Vicente ha subrayado que estos deportistas han iniciado su práctica desde el deporte escolar y han alcanzado cotas de éxito en sus respectivas modalidades, lo que constituye, ha dicho, "un motivo de orgullo para la institución, ya que muchos de ellos han crecido vinculados a los programas provinciales desde edades tempranas".

En cuanto a los logros de cada uno, la triatleta de Cuéllar Marina Muñoz ha logrado en el último año dos subcampeonatos mundiales absolutos, un título de campeona de España y varios podios nacionales. En la disciplina de pádel, Jimena Velasco ha conseguido dos títulos en el circuito internacional FIP Tour, ha disputado una final de categoría FIP Silver y se ha consolidado en el top-30 del ranking mundial de la Federación Internacional de Pádel.

Por su parte, Fran Herrero, de Carbonero el Mayor, continúa siendo referencia nacional en el ciclismo de montaña (MTB) de larga distancia y maratón, aunque ha atravesado una temporada complicada debido a problemas de salud que le han impedido rendir al máximo nivel. Estos tres deportistas reciben 12.000 euros cada uno por parte de la Diputación, mientras que David Llorente y Claudia Corral perciben 6.000 euros cada uno.

El piragüista de Palazuelos de Eresma David Llorente ha logrado como hito más destacado de la temporada 2025/2026 el título de campeón del mundo, además de varios podios en la Copa del Mundo, lo que le ha valido el reconocimiento como mejor palista masculino español de 2025. A corto plazo, Llorente afronta el Campeonato del Mundo de slalom, que se disputará en julio en Oklahoma (Estados Unidos). De Vicente ha destacado que la propia provincia de Segovia funciona como infraestructura natural para esta disciplina, gracias al aprovechamiento de las aguas que discurren por Palazuelos y sus remansos.

La atleta Claudia Corral ha conseguido en el último año la plata en el Campeonato de Europa de Trail Running por equipos, el título nacional absoluto de Kilómetro Vertical y varias medallas en el Mundial de Skyrunning sub-23. Su próximo objetivo es el Mundial de Trail Running, previsto para septiembre en La Gomera.

De Vicente ha recordado también que Velasco fue una de las primeras practicantes de pádel en la provincia, en un momento en que esta disciplina era minoritaria, y ha defendido que gracias a esa apuesta inicial, hoy la mayoría de los municipios que lo desean cuentan con instalaciones para esta modalidad.

El presidente ha defendido que la responsabilidad de las administraciones públicas pasa por promover la práctica deportiva en todas sus modalidades, ya sea creando infraestructuras o facilitando los medios a los deportistas que despuntan, dado el coste económico que la actividad supone para ellos y sus familias.

Los cinco beneficiarios se han comprometido, a cambio de la ayuda, a mencionar a la institución provincial y a su marca Alimentos de Segovia en sus publicaciones en redes sociales relacionadas con sus competiciones deportivas o cuando aludan a sus patrocinadores.